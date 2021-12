“Para Navidad no tenemos planes de nada, porque no hay cómo”, señala abuelita

HERMOSILLO, Sonora.- Con la venta ocasional de tamales y de ropa que dejan sus pequeños nietos es como María Contreras Torrecilla puede costear los gastos de su hogar, en la invasión Tres Reinas.

Tiene 64 años de edad y vive sola, pero la mayor parte del tiempo por las largas jornadas laborales de su hija, viven con ella tres de sus nietos.

Aquí vivo sola y hago lo que puedo para sobrevivir porque está difícil ahorita, luego yo veo muy poco, casi no miro y no puedo salir a buscar trabajo por eso”, comentó.

Su hogar consta de un cuarto, una cocina y un bañito, el cual dijo que es muy frío pues el material de las paredes del baño está lleno de hoyos.

Está difícil el frío, casi no tenemos cobijas, las veces que se quedan los niños a dormir conmigo batallamos porque el piso es muy helado, necesita algo grueso debajo para que no pase lo helado cuando se quedan”, expresó.

Tiene sólo una pequeña cama y cuando los niños se quedan a dormir, indicó, batallan para acomodarse porque no caben en una sola cama y no tienen suficientes cobijas que los cubran del frío.

Con el costo de los alimentos señaló que ya no le alcanza para abastecer su alacena y en ocasiones no tienen nada, por lo que agradecería si alguien les regala un poco de despensa además de cobijas.

Para Navidad no tenemos planes de nada porque no hay cómo, qué más quisiera yo comprarle algo a los niños o su mamá, pero también no le alcanza porque de lo que ella gana comemos todos”, mencionó.