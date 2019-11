Para David Antonio ¡no hay límites! sólo necesita oportunidades

HERMOSILLO, Sonora.- David Antonio Silva Cáñez está acostumbrado a los retos desde que nació, quizá por ello puede darse el lujo de manejar un automóvil y tener su licencia para conducir, a pesar de no contar con sus brazos completos y que en su pierna derecha debe de usar una prótesis.

A sus 23 años de edad está en busca de oportunidades. Aunque intentó estudiar Ingeniería en Software en la Universidad Estatal de Sonora, tuvo que abandonar los estudios porque se sometería a una cirugía y perdió el semestre.

Y después de eso parece que, como se dice coloquialmente, "todo se juntó". Empezaron algunos problemas económicos y una cosa llevó a otra de tal forma que no ha podido retomar su carrera porque necesita dinero y tampoco ha encontrado un trabajo que le permita pagarse sus estudios.

Siempre ha sido un joven que pone gran empeño en lo que hace.

El caso de David Antonio se publicó en EL IMPARCIAL a finales de los años noventa, cuando era apenas un bebé y estaba al cuidado de su abuelita mientras ella trabajaba en un puesto de tortillas de harina sobaqueras, en la colonia Jesús García.

Todavía vive con su abuela y ahora que es un adulto joven también quiere retribuirle algo de lo que ella le ha brindado, aportar en la economía de su hogar, pero no ha encontrado oportunidades.

"Sí he trabajado, pero puro eventual, pero yo quiero un trabajo con seguro, yo salgo de mi casa desde la mañana hasta las 7:00 de la tarde a buscar y todavía no encuentro nada", subrayó.

En esta imagen del 1 de diciembre de 2011 se observa a David Antonio cuando realizaba su tarea.

Desde hace seis años utiliza la misma prótesis en su pierna derecha y ocupa darle mantenimiento para que se amolde a los cambios de su cuerpo porque ya le empieza a lastimar.

"Tengo que darle mantenimiento y la verdad ahorita no cuento con trabajo, ¿por qué?, porque todas las empresas me rechazan, pero tengo mucho movimiento", manifestó.

En espera de una beca

David Antonio ya realizó los trámites necesarios para recibir el apoyo del Gobierno federal, pero hasta el momento no ha obtenido nada.

"Todos ya cobraron y yo todavía no puedo cobrar porque según esto, no estoy en la lista de pago, he ido como unas cinco o seis veces al Centro de Gobierno, ahí están las oficinas administrativas y ahorita acabo de ir y me dicen que todavía no hay respuesta", dijo.

David Antonio es un joven de 23 años que tiene muchos deseos de trabajar, superarse y salir adelante por sus propios medios.

No ha podido cobrar el apoyo del programa, aclaró, porque hay una error en el sistema, le llegaron dos tarjetas, regresó una y piensa que es en esa donde le está llegando el dinero. Como sea, el dinero no le ha llegado.