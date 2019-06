Par de metales para Karla Ortiz

LA HABANA, Cuba.- La pesista sonorense Karla Ortiz consiguió dos medallas en el Campeonato Panamericano Juvenil Sub 20 al llevarse dos metales: Oro y plata, en ese certamen con sede en La Habana, Cuba.



La halterista sonorense conquistó la presea del máximo color en la modalidad de envión al izar 108 kilogramos y agregó la argenta en el total en donde terminó con 188 debido a que en el arranque hizo 80 quedándose cerca de subir al podio tras terminar en el cuarto sitio.



Ortiz Petterson, de 17 años de edad, vio acción en la categoría de 59 kilogramos, después de su gran actuación en el Campeonato Nacional Juvenil en Chetumal, Quintana Roo, en donde se alzó con el cetro de ese certamen tras conquistar la terna de metales dorados.



Esa presea áurea de la sonorense representó la primera para la delegación mexicana de halterofilia que participa en ese certamen en suelo cubano; los dos metales de la sonorense elevaron el total a once de los tres colores por parte del equipo nacional.



Al lado de Karla Viviana, en esa misma división, también compitió su compañera Paulina Mejía, quien sacó par de preseas: Bronce en total (184) y plata en arranque (82), mientras que en la modalidad de envión no pudo subirse al podio.