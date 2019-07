Papás se unen para cuidar escuelas

HERMOSILLO, Sonora.- Son 500 brigadas de padres de familia las que se unieron al operativo "En vacaciones la escuela es tuya", con el propósito de vigilar los planteles educativos y evitar la comisión de delitos durante el verano, detalló Cecilio Luna Salazar.



El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPA) enfatizó que como organismo, se mantienen al pendiente de la seguridad en las escuelas y esperan la unión de más papás dentro de las sociedades que conforman en cada plantel.



"Se trata de los padres que obviamente no saldrán de vacaciones y estarán cercanos a las escuelas; claro que ellos lo hacen de muy buena fe, buena voluntad y buena gana, porque nos están apoyando para resguardar nuestras escuelas.



"Y consiste en observar alguna anomalía, algo sospechoso o algún daño que vean ellos que están tratando de hacer en los planteles; lo van a reportar al 911 o en su defecto, porque muchas veces pueden saber quién está haciendo el daño, lo harán de manera anónima al 089 para no ponerse en riesgo", enfatizó.



DE GRAN AYUDA



Luna Salazar añadió que está comprobado que el operativo ha sido de bastante ayuda en periodos vacacionales anteriores, pues la incidencia de robos y actos vandálicos han disminuido.



"Se nos han disminuido bastante la cantidad de robo que existen en todos los municipios del Estado y obviamente Hermosillo no es la excepción", señaló, "entonces estaremos muy pendientes ante cualquier llamado de los padres".