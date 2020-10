Papás rifan un terreno para pagar tratamiento de leucemia a su hijo

HERMOSILLO.- Cuando tenía diez meses de edad, el pequeño Mael Humberto fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo, la cual había sido tratada semana a semana, sin embargo, desarrolló una reacción alérgica al tratamiento por lo que deberán cambiarlo y sus padres rifan un predio para costear el tratamiento.

Karol Rodríguez Gutiérrez, madre de Mael, señaló que cada dosis que requieren comprar cuesta 36 mil pesos y en los próximos meses deberá de aplicarse al menos diez inyecciones.

“Hace unos meses nos dimos cuenta que el tratamiento no le cayó a Mael, pensamos que era una alergia ya que en un inicio le salieron ronchas pero poco a poco. El doctor me comentó que de no ponerle el tratamiento a Mael hay un 30 o 40% (de posibilidades) de recaída”, manifestó.

Por ello, explicó, se llevará a cabo la rifa de un predio de un terreno campestre y el costo del boleto será de 500 pesos.

La meta son 600 números para recaudar al menos la mitad, ya que no queremos estar molestando a la gente todas las semanas con hamburguesas o comidas”

LARGO CAMINO

La madre del pequeño de 2 años, relató que el niño enfermaba constantemente de infecciones pulmonares, por lo que acudían al hospital para saber las causas.

“A partir de los cuatro meses empezó a enfermarse mucho pero a los nueve meses caímos en el Hospital San José y el niño tenía neumonía, al momento de sacarle análisis tenía la hemoglobina por los suelos y las plaquetas también y ahí empezó todo”, recordó.

Al poco tiempo cambiaron la atención del menor al Seguro Social, en donde la doctora Candy Flores revisó los análisis y fue quien detectó algunas anomalías.

“Desde el martes en la noche presentía que no estaba algo bien con mi hijo, entonces al día siguiente vamos al hospital y llega corriendo toda apresurada y nos pide estar atentos y nos pide las firmas porque Mael podría tener algún tipo de cáncer”, relató.

A pesar de la corta vida del pequeño, sus padres buscan el dinero para continuar con su nuevo tratamiento, actualmente al menor se le ha aplicado una dosis, pero aún son necesarias diez más para completarlo.

PARA APOYARLOS

Las personas que quieran participar en la actividad pueden realizar el depósito al número de tarjeta 4152 3131 9870 0465 y número de cuenta 148 980 1820 de la entidad bancaria, Bancomer a nombre de Karol Rodríguez Gutiérrez.

Una vez realizada la transacción la persona deberá de mandar el comprobante de pago y datos como nombre, teléfono y correo electrónico a los teléfonos 6623-073373 con Karol Rodríguez y al 6622-221292, Guadalupe Gutiérrez, abuela de Mael.

La rifa se llevará a cabo el próximo 02 de febrero del próximo año y será transmitida en vivo por Facebook.

La madre de familia añadió que en caso de que alguna persona de procedencia extranjera quisiera apoyar también puede hacer la cooperación a través de la cuenta https://www.paypal.com/paypalme/vaportimael.

Karol agradeció a las personas de antemano el apoyo para el pequeño, quien desde hace un año continúa su lucha contra la leucemia.

¿PUEDE APOYARLOS?

Puede depositar en Bancomer a:

Número de tarjeta: 4152 3131 9870 0465

Número de cuenta: 148 980 1820