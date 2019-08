Papás de primaria de Álamos rechazan camión escolar

ÁLAMOS, Sonora.- Padres de familia de alumnos de la Escuela Primaria Bartolomé M. Salido de Álamos, la más antigua de la ciudad, rechazaron el camión escolar que envió la SEC, tras considerar que las autoridades incumplieron con los compromisos pactados el sábado pasado.



Sofía Gámez, madre de familia, recordó que en la reunión pasada, José Víctor Guerrero González, titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y autoridades del ISIE e INAH, se comprometieron a presentar el martes pasado un reporte de cuántas aulas están en buenas condiciones para que los alumnos tomen ahí las clases.



"No se presentaron ni la SEC, ni el INAH, ni el ISIE; nos mandaron un camión que no aceptamos, y que además el secretario Víctor Guerrero quedó de entregarlo él y traer la respuesta pero

no lo hizo", abundó.



Para el día de hoy autoridades municipales convocaron a una reunión con los padres de familia y donde estarán presentes autoridades de la SEC, dijo.



"Lo que no toleramos es que nos sigan diciendo mentiras, si realmente tuvieran la intención de reparar la escuela ya hubiera gente haciendo algunas obras", enfatizó, "la (escuela) Mandarina que hace unas semanas se cayó ya la están reparando".



El regreso a clases se acerca, apuntó, y los padres de familia así como los docentes están en la incertidumbre de dónde estudiarán y hasta cuándo sus hijos.



No se pudo obtener la versión de la SEC Sonora, debido a que el área de Comunicación de Educación y Cultura no contestó las llamadas telefónicas ni mensaje.