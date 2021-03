Pandemia transforma a maestra en emprendedora

HERMOSILLO.- A causa de la pandemia por Covid-19, Tania Yazmín Romero Valenzuela, quien trabajaba como maestra en una guardería tuvo que buscar una nueva forma de tener ingresos y encontró una oportunidad con la venta de crema de cacahuate artesanal.

La joven madre de 28 años relató que pensó en varias alternativas que pudieran ayudarle a ganar el sustento diario.

Soy recién egresada de la Licenciatura en Educación y estuve buscando trabajo, entregando currículum en todas partes pero no me llamaban y decidí aventarme a hacer mi propio negocio”, comentó.

Tania Yazmín tuvo varias ideas para crear su producto y vio una oportunidad de mercado en la venta de crema de cacahuate casera, la cual nombró “Verde Jade Artesanal”.

“Todo empezó cuando fui con un nutriólogo, por lo mismo de la pandemia quise empezar a cuidar mi alimentación para mí y para mi hija de un año y medio.

Me recetaba mucha crema de cacahuate libre de azúcar y era difícil encontrarla, entonces decidí buscar en Internet cómo hacerla”, dijo.

La pediatra de su hija, Jade le recomendó incluir en la dieta de su hija el cacahuate pero debía ser de preferencia en crema para evitar algún accidente de asfixia.

Para ella la principal motivación fue su familia que siempre la ha apoyado en todos sus proyectos.

“Mi padre es un ejemplo, ya que siempre que teníamos problemas económicos él buscaba la manera de sacar a la familia adelante y realizó muchos proyectos emprendedores”, contó.

FOTO: CORTESÍA

Su padre falleció en enero a escasos días de que la guardería en la cual laboraba cerrara sus puertas.

“Creo que eso me empujó a finalmente lanzarme como mi papá se lanzaba para salir adelante, no sólo por él, si no también por toda mi familia”, dijo.

Quienes desen comprar el producto pueden encontrarlo en la página de Facebook “Verde Jade Artesanal”.