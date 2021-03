Padres y maestros no se sienten listos para un regreso a clases presencial

HERMOSILLO.- Padres de familia y maestros no se sienten listos para mandar a sus hijos a la escuela, en caso de que Sonora llegue a semáforo verde en las próximas semanas, ya que consideran no es el momento ideal para ello.

“Yo definitivamente no los mandaría”, opinó Marco Antonio Trujillo, quien tiene a sus hijos en la Escuela Secundaria 31 y en la primaria Adolfo López Mateos, “esta no es una situación segura para ellos o controlada y la verdad un brote de coronavirus puede afectar a mi casa y en mi casa a mi familia”.

Como Trujillo, Luciana Ruiz dijo estar convencida de que las autoridades no deben perder lo ganado abriendo las aulas, sino esperar a que se vacune a los pequeños.

“Yo entiendo que para muchos papás esto es muy difícil, para mi lo es, porque trabajo todos los días y dejo a mis hijos con mi mamá, llegó y tengo que revisar trabajos y tareas, claro que es más cansado, pero no por eso van a exponernos a todos”, añadió.

Iniciar con las clases en este momento, pondría en riesgo no sólo a los niños, expuso, también a sus padres y abuelos y con ello, tendríamos un incremento considerable de casos y muertes.

La verdad si piensan que en diciembre y junio tuvimos casos, esperen a Semana Santa, y esperen a que abran las aulas, entonces sí vamos a saber lo que es bueno, porque un niño puede ir, no tener síntomas y afectar a todo un salón”, opinó.

Los padres, recomiendan a las autoridades escolares que mejor trabajen en métodos más eficaces de educación a distancia y regularización, para que de esa manera no sea necesario exponerlos.

TAMBIÉN LOS MAESTROS

Pero no son sólo los padres de familia quienes consideran que es precipitado un regreso a las aulas.

“En mi opinión es algo precipitado pensar en volver, ya que se necesita tener los materiales de higiene y limpieza adecuados, y después de casi un año de no estar en las instalaciones ocupan rehabilitarse y adecuarlas, y para eso se requiere de tiempo”, opinó Maura Favela, maestra de preescolar.

Al igual que Favela, otros profesores dijeron no estar seguros de que sea lo más correcto pensar en estos momentos en un regreso a clases, cuando aún no se han comenzado a vacunar a maestros.

“Nosotros si tenemos que volver vamos a hacerlo, pero si me preguntas, para mí aún no estamos listos para volver, porque ni siquiera hay vacunas para los maestros, ni nos han dado fecha para vacunarnos”, opinó Rosario Molina Trejo, maestra de segundo de preescolar.

“Otra cosa es que no existen las condiciones en las escuelas para que volvamos”, añadió, “aún no se hacen más adecuaciones, no hay protocolos, ni contamos con los insumos para darles a los niños un cubrebocas a diario, ni creo que los padres puedan solventar eso”.