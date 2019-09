Padres y alumnos del Cbtis 132 arreglan y limpian plantel

HERMOSILLO, Sonora.- Padres de familia y estudiantes del Cbtis 132 cerraron el plantel desde hace una semana, para limpiar y corregir las 104 irregularidades que encontró la Coordinación Estatal de Protección Civil, informaron padres de familia.



Una de las principales alertas que lanzó Protección Civil fue sobre un tanque de gas estacionario con más de 15 años de antigüedad que no cuenta con tubería adecuada, y está junto a cables y equipos eléctricos expuestos.



“En las gradas, donde se la pasan los muchachos hay cables todos pelones, tenemos que hacer muchas reparaciones para evitar accidentes. Sacando todos los focos rojos, se entra a fumigar, para que luego puedan regresar a clases”, mencionó Verónica, madre de familia.



Para atender los requerimientos de seguridad padres e hijos colaboraron con actividades de limpieza del plantel y con recursos propios.



“Aquí, todos tomamos la decisión de donar 200 pesos para que todos los focos rojos sean atendidos y hacer la limpieza para cuando entren los muchachos a clases”, comentó.



Desde hace siete meses, tanto padres y cuerpo estudiantil presentaron inconformidad ante los nuevos modelos administrativos que implementó la directora del Cbtis 132.



“Se supone que eran cuotas voluntarias las que te piden, pero la directora te exigía que las pagaras, si no lo hacías no te entregaban los libros o te decían que no estabas inscrito”, recordó Alonso, uno de los estudiantes.



QUIEREN SOLUCIONES



Tanto estudiantes como padres, tomaron la escuela en forma de protesta pacífica, para solucionar el tema de seguridad y posteriormente implementar un proyecto sustentable para el mantenimiento de las aulas.



El “adoptar un salón” constará de mantener el aula entre los dos turnos por medio de cuotas mensuales durante su estancia en la preparatoria.