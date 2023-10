Padres de familia toman instalaciones de Escuela Primaria Ejército Mexicano en protesta por problemas del plantel

Padres de familia de la Escuela Primaria Ejército Mexicano, de la colonia Altares, tomaron las instalaciones con motivo de protesta a los diversos problemas con los que cuenta el plantel desde hace varios años.

María Soledad Chacón, presidenta del Comité Ciudadano en la colonia, comentó que a la escuela le hace falta un maestro de apoyo a Usaer (educación especial), un maestro de inglés y otro de Educación Física, además de un conserje, ya que uno solo no se da abasto para ambos turnos.

La madre de familia destacó que lo que más urge es la reparación de los baños del turno vespertino, ya que están en pésimas condiciones y varios niños se han enfermado porque no están funcionando.

"No sirve la bomba hidroeléctrica, luego la cisterna se abrió y hay animales muertos ahí adentro, ratas, ardillas, de todo y los baños no están funcionando por lo mismo.

Ha habido niños enfermos", dijo, "ya que se tienen que aguantar las dañas de ir al baño durante todas las horas que está aquí, porque no sirven los baños, principalmente los de la tarde".

La manifestante aseguró que desde hace tiempo, las autoridades escolares hicieron los trámites para la reparación de los desperfectos, pero la respuesta de la SEC había sido que estaba en proceso.

Luego de cerrar la escuela desde las 06:00 horas de hoy, personal de la SEC acudió al llamado de los padres e ingresaron a las instalaciones para realizar una valoración de los daños y ver cómo se puede solucionar la situación.

Los padres aseguraron que mientras no reparen, por lo menos los baños, no entregarán el inmueble, ya que no es la primera vez que se manifiestan por los problemas de la escuela y prometen atender al llamado y nunca hay solución