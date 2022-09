Padres de familia se manifiestan en preescolar por falta de conexión de una subestación

HERMOSILLO, Sonora.- Por segundo día consecutivo, padres de familia del preescolar Blanca Azucena Esquer Torres en el fraccionamiento Terranova se manifestaron al ser "engañados" por las autoridades educativas, quienes aseguraron que para ayer en la tarde estaría conectada la subestación.

Isabel Salazar, madre de familia, indicó que la situación ha permanecido desde hace dos años y aunque el pasado mes de mayo había quedado resuelto el problema, este inicio de clases los padres se percataron que seguían conectados a una mufa colectiva.

Ayer nos engañaron, nos dijeron que se resolvería el problema y era mentira. Nuestra escuela tiene una mufa doméstica y son 28 toneladas en la escuela y no resiste", comentó.

Los padres explicaron que es necesario que la Secretaría de Educación y Cultura aprueben el documento para que acuda CFE a conectar la subestación.

No está funcionando, nomas la tiene de adorno. Ayer la persona que vino nos dijo que milagro que no han ardido, pero no es justo", dijo.