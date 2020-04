Padres de familia piden a maestros ser conscientes

HERMOSILLO, Sonora.-Padres de familia piden a los maestros que dejen tareas a sus hijos, pero conscientes de que no siempre se van a tener herramientas como Internet o dinero para hacerlas.



“Está bien que dejen tareas pero deberían considerar que algunos padres de familia no contamos con los medios económicos para hacerlas, por ejemplo las mandan por WhatsApp y no averiguan quién cuenta o no con redes sociales o Internet“, manifestó Samuel Noriega, quien tiene dos hijos estudiantes, uno en secundaria y otro en primaria.



Noriega opinó que los docentes deben ser conscientes de la situación económica tan compleja que están viviendo muchos padres en este momento y como él, más papás opinaron lo mismo.



“Yo no estoy en contra de que dejen tarea, al contrario, háganlo, porque temo que mi hijo pierda el año y ya iba a sexto, si pueden salvarlo con las tareas, que lo hagan”, indicó Ana Rosa Chikete, quien tiene un hijo en sexto año.