Padres de familia del Molino de Camou piden no cerrar Telebachillerato

HERMOSILLO, Sonora.- Padres de familia residentes del Molino de Camou se manifestaron para exigir a las autoridades estatales no cerrar la escuela Telebachillerato.

Explicaron que llegó un aviso al plantel donde les notificaron que no habría inscripciones de nuevo ingreso, situación que los alarmó porque son muchos los jóvenes que tendrán que trasladarse a San Pedro o Hermosillo, lo que les ocasionará gastos mayor y no cuenta con recursos.

Muchas veces no hay los recursos para el camión para que vayan a San Pedro o Hermosillo y muchas veces no tenemos.

“Aparte no se nos hace justo que estando el plantel ahí nos lo cierren”, manifestó María Dolores García Navarro.

De acuerdo a los padres de familia, solamente estará activo el plantel para que los alumnos que ya están tomando clases concluyan sus estudios, pero no habrá nuevos ingresos.

“Habrá 25 jóvenes de nuevo ingreso que no se podrán inscribir porque quieren cerrar el plantel y eso no está bien porque los de secundaria que pasarán a preparatoria no quieren ir a San Pedro, quieren estar en el Molino”, recalcó García Navarro.

Los manifestantes entregaron un oficio en Palacio de Gobierno y esperan tener respuesta lo antes posible.