Padres de familia advierten: No dejarán protesta en escuela

HERMOSILLO, Sonora.- A casi una semana de haber tomado las instalaciones y evitar que sus hijos reciban clases por las condiciones en las que se encuentra el plantel, los padres de familia de la Escuela Primaria Manuel González Franco advirtieron que no habrá clases hasta que solucionen los problemas urgentes.

El pasado 22 de enero, un grupo de padres de familia bloquearon el acceso de la escuela localizada en la calle Libertad Final, de la colonia Valle del Marquez, ya que desde que inició el ciclo escolar, en agosto, tenían problemas con el drenaje, los baños de los niños y la falta del profesor de educación física.

"También nos faltaba un conserje dentro de todas las necesidades que hay en la escuela, pero ya nos mandaron a una muchacha, pero no ha podido trabajar, tampoco, porque tenemos cerrada la escuela.

"Si no hubiera sido por Barraza, del Ayuntamiento, no nos hubieran atendido, porque él fue quien nos mandó a los del agua y hoy quedó el problema del drenaje, pero el de la calle, en los baños sigue igual, los mingitorios no sirven, los baños de las niñas tampoco y no pueden estar así", externó Carmen Ramírez.

La integrante de la Sociedad de Padres explicó que desde agosto pasado, los baños tenían fuga de drenaje y el agua se salía al patio, se acumulaba en la parte posterior de las aulas y era un peligro para los estudiantes, y al ver que las autoridades hicieron caso omiso, decidieron cerrar la escuela.Las madres manifestantes destacaron que no se moverán de la escuela hasta que arreglen lo principal para que sus hijos puedan estudiar en una escuela segura y salubre.