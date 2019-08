Ovaciones y aplausos para "Sonora"

HERMOSILLO, Sonora.- "Una propuesta diferente", "intrigante". "algo nuevo para el cinemexicano y "una historia con personajes entrañables" fue como calificaron varias personas la película "Sonora", de Alejandro Springall, que la noche de este lunes 26 de agosto tuvo una función premiere en tres salas de Cinépolis Galerías Mall.



Para esta proyección especial se contó con la presencia del director, así como de los actores Joaquín Cosío y Dolores Heredia, y de las hermosillenses Carolina Molvo y Paty Ortiz, quienes también tuvieron destacados papeles en la cinta.



"Queríamos que la primera exhibición pública de la película fuera aquí en Sonora, que precisamente se llama ‘Sonora’. Contamos con un gran apoyo de las autoridades correspondientes y mucha gente del Estado participó en las locaciones donde filmamos, principalmente en el Desierto del Pinacate", dijo Alejandro Springall, director de la cinta, quien compartió con el público la anécdota de cómo nació la idea de grabar una historia basada en el libro "La Ruta de los Caídos", del sonorense Guillermo Munro.



"Yo estaba buscando locaciones para otra película que hice, llamada ‘La Delgada Línea Amarilla’ y Guillermo Munro, con quien yo tuve contacto con correspondencia, me invitó al Pinacate. Fui y a los 15 minutos de estar ahí, le dije ‘Memo, yo debo hacer una historia aquí’ y me dijo que cuando regresáramos a Peñasco me daría un libro. Esa noche no dormí, lo leí completito y le pedí que lo guardara en un cajón, que hablaría con mi abogado porque quería comprar los derechos", compartió.



"Sonora" se sitúa en 1931, cuando la comunidad china fue expulsada de Sonora por medio de campañas violentas y propaganda xenófoba. Al mismo tiempo, varias personas buscan huir a los Estados Unidos, pero las fronteras fueron cerradas por el presidente Herbet Hoover, por lo que se arriesgarán a hacer un viaje en un auto Chrysler 1929 a través del desierto del Pinacate donde atravesarán todo tipo de desventuras, que pondrán a prueba su juicio y ganas de vivir.