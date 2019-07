Otro lado de la música

HERMOSILLO, Sonora.- Fue hace casi una década ya cuando en 2010 Alfonso Aranda, cantante y productor musical, decidiera formar un conjunto musical de talento 100% sonorense en el que se pudiera rendir homenaje a algunos de los más grandes grupos de todos los tiempos. Con influencias de la música grupera, el pop, rock, la balada y el jazz, se creó una propuesta musical completamente diferente: Grupo Lado B.



"El nombre surge de los casettes o los discos de acetato, que traen los dos lados, lado A y lado B" comentó Aranda respecto al nombre del conjunto. "Después me fui informando, acerca de que muchos lado B fueron muchos éxitos de grupos que trascendieron en la música; como Los Beatles que ‘She Loves You’ era el Lado B, o The Eagles con ‘New Kid In Town’ fue un Lado B también".



Respecto a cómo llegaron a cruzar caminos, los miembros de la banda no dudaron en dar crédito a la creación y visión de su compañero fundador: "Él [Alfonso] es el director y fundador del grupo y me hizo el favor de invitarme a mí a la agrupación" comentaba Eduardo Núñez (batería). Carlos Cavajal, co-vocalista, también compartió su historia junto a Alfonso: "Él y yo trabajábamos en otro grupo, yo como ingeniero de sonido y él como cantante. Par de años después me habló para formar parte [del grupo] y me platicó la visión que tenía, y eso fue más que nada lo que me encontré en sintonía.".



El grupo adentró un poco acerca del contexto y lo qué puede esperar el público de su nuevo tema, "Baby".



"Van a ver un Lado B nuevo, renovado porque les vamos a mostrar una cumbia. Habíamos tenido la línea de lo romántico siempre, y ahora en este segundo material vienen temas inéditos" compartió Aranda.