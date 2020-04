Orgullosa "Doña Matty" de luchar contra el virus

Cada día, Anna Matilde sale de su casa por la mañana para trabajar. Cada tarde, al volver, debe seguir un estricto protocolo de limpieza y desinfección. No ha visto a sus hijos ni nietos en semanas, pero a pesar de ello es mayor la satisfacción que siente por cumplir con su labor como intendente.

Para Anna Matilde Valdez Salinas, conocida como “Doña Anna” o “Doña Matty” y quien trabaja desde hace casi 10 años en el área de intendencia del Hospital Chávez, del Isssteson, esta primavera ha sido distinta a cualquier otra temporada.

Su área de trabajo es en rayos X. Ahí se encarga de desinfectar hasta el pasillo cuando llega algún paciente con sospechas de Covid-19. Para ello, tarda unos 20 minutos en ponerse todo el equipo protector.

En rayos X nos proporcionaron trajes quirúrgicos, lentes, careta... se usa nada más cuando llega un paciente al que le van a tomar alguna tomografía; desinfectamos cuando lo traen y cuando se lo llevan, todo el pasillo”, explica.

CUIDA DE SU FAMILIA

Y al llegar a su casa, tiene mucho cuidado en no entrar en contacto con ninguna superficie, pues lo que menos desea es poner en riesgo a su esposo, quien además de ser adulto mayor es diabético e hipertenso.

Explica: “Me voy para la parte de atrás, en el lavadero me desvisto; ya con anterioridad mi esposo me tiene las cosas ahí en el lavadero, me doy un baño y dejo todo afuera: Lentes, teléfono, todo, hasta que se desinfecta”.

Matty Valdez es parte del grupo que no ha parado de trabajar desde que inició la contingencia. Es madre de cuatro hijos y abuela de doce nietos, su mayor orgullo y razón para seguir adelante, aunque por ahora no los pueda ver.