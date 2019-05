Organiza UES reciclatón

HERMOSILLO, Sonora.- Desde plástico, papel, hasta envases tetrapack y aparatos electrónicos recibirá el grupo de alumnos Actuando Conservando Transformando de la Universidad Estatal de Sonora (Actues) en el reciclatón que se realizará este viernes.



La maestra Maribel Pallanez, coordinadora del grupo, informó que en el marco de los festejos del Día Mundial del Reciclaje, celebrado el pasado 17 de mayo, este viernes se realizará este evento para recibir materiales para reciclar.



"Es una campaña de acopio de materiales para reciclar, cartón, papel, todo tipo de plástico, no importa si lo traen con etiqueta, pero que estén limpios, latas de verdura, tetrapack, pilas, materiales eléctricos y electrónicos", expresó.



Las pilas serán destinadas al Ayuntamiento de Hermosillo para que sean ellos quienes dispongan de ellas de manera correcta, al ser un residuo peligroso.



PRÓXIMO VIERNES



El viernes estarán desde las 10:00 hasta las 20:00 horas para recibir el material en las instalaciones de la Universidad Estatal de Sonora, por el estacionamiento de la calle Israel González.



La maestra Pallanez indicó que invitan a ciudadanos, empresas, instituciones de gobierno y escuelas a que participen en este reciclatón, además aquellos que tienen una cantidad considerable de residuos y no tengan cómo trasladarlos podrán pedir apoyo a Actues.



"Este evento es para generar conciencia y pedirle a la comunidad que apoye a la separación de residuos, si hay instituciones o escuelas que tengan cantidad considerable de materiales y no pueden trasladarlos pueden comunicarse con nosotros y haremos ruta de recolección", dijo.



Además la UES tiene una campaña permanente de acopio de materiales para reciclar, pero únicamente papel, cartón, plástico y aluminio, cualquier ciudadano puede acudir a la institución en periodo escolar a dejarlo.