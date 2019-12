Oramas ya piensa en los mil ponches

Duplicar la cantidad de ponches en Liga Mexicana del Pacífico es la meta que tiene el lanzador Juan Pablo Oramas, quien en días pasados alcanzó la cifra de 500 ponches en el circuito.

Si bien ya se conquistó el medio millar de chocolates, el zurdo tabasqueño tiene en la mente el seguir aumentando sus estadísticas en este rubro y está seguro de que el físico todavía le da para más.

Hay que duplicar, hay que seguir fuertes, ayer (jueves) que estaba lanzando sí había un acercamiento mental a la cantidad de ponches, pero en realidad no piensas en eso y salieron más de los que podía haber tirado.

"Creo que logré un tipo de concentración que muy pocas veces he podido tener y creo que si agarramos eso vamos a tener muy buenas salidas lo que resta del año y ojalá que en playoffs salga lo mejor", destacó.

Además, destacó que a diferencia de años anteriores en los que ha tenido que parar por diversas circunstancias, Oramas Arias siente que su estado físico es cada vez mejor en la lomita, por lo que considera que sus actuaciones vienen de menos a más.

"Lo más importante de todo es que me siento saludable, ayer fue una salida estropeada porque Mazatlán es húmedo, y te juro que no me siento ni molido ni cansados, me siento al 100%, pero he tenido un año muy bueno en lo físico y siempre con la meta de cerrar con el broche de oro que sería el título", explicó.