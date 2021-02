Olga anhela tener hogar con luz y agua

HERMOSILLO.- En una pequeña casa hecha con hule negro y unas tarimas, donde sólo cabe acostada vive Olga Vaca, de 42 años. Hace 6 años llegó de Tijuana a Hermosillo y trabajaba en la limpieza de casas.

Recuerda que sufría maltrato al lado de su pareja y por eso huyó, pero ahora vive bajo un puente. Tiene por casa un improvisado refugio ubicado por la carretera a Sahuaripa y calle Cítricos a un lado de una tienda de conveniencia.

Terminé aquí por malas decisiones, ahorita ni siquiera me puedo mover, no puedo hacer nada, me duele el pie y me robaron los tenis, yo sueño y me acuerdo de mis hijos y mi familia, ellos están en Tijuana”, expresó Olga.