Olga González presenta su libro "Cirugía bariátrica"

HERMOSILLO, Sonora.- En el tratamiento para la obesidad y los trastornos alimentarios no basta con una operación, sino con un tratamiento interdisciplinario para el paciente, coincidieron los doctores Eva María Trujillo y Rafael Álvarez Cordero, al presentar el libro "Cirugía bariátrica. Una guía integral para pacientes de cirugía de la obesidad y sus familiares".



Ambos especialistas de la salud presentaron ayer el libro de la sicóloga hermosillense Olga González Domínguez, el cual es publicado por la editorial internacional Penguin Random House y se encuentra desde esta semana en las principales librerías del País.



La doctora Eva Trujillo Chi Vacuan, quien cuenta con una larga trayectoria en atención a pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, destacó la pertinencia de la publicación pues, dijo, muestra la necesidad de que la persona con obesidad mórbida tenga una evaluación integral.



"Este libro, escrito en una manera tan jovial, tan accesible, se vuelve una adición muy importante en la literatura de nuestro campo, en particular hacia quienes más lo necesitan: Nuestros pacientes", aseguró.



En ello coincidió el doctor Rafael Álvarez Cordero, especialista en cirugía bariátrica, quien destacó que la intervención quirúrgica es apenas el primer paso en el tratamiento de la obesidad mórbida, pero no resuelve el problema sin ayuda del factor sicológico.



Es un libro insólito, fuera de lo común, porque lo puede leer cualquier persona y lo entiende de la A a la Z, y porque le va a ayudar tanto al enfermo como a sus familiares, como al cirujano que quiera ser el humanista que todos los cirujanos deberíamos ser", señaló.

La autora, Olga González, expresó que decidió escribirle al paciente "porque al final de cuentas es el que sufre y el que requiere la información". Y la mayor sorpresa, agregó, es que ya se vendió una tercera parte del tiraje.



González Domínguez también anunció que en enero saldrá publicado por la misma editorial su segundo libro, del cual aún no puede revelar detalles, pero será traducido a varios idiomas.