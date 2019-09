Ofrecen expertos "tips" de salud integral

HERMOSILLO, Sonora.- Con cuatro conferencias de especialistas y servicios gratuitos de salud, se realizó ayer la sexta edición de la Expo Vida Sana, organizada por EL IMPARCIAL.

Durante todo el día, los asistentes pudieron escuchar a expertos que hablaron acerca de nutrición bariátrica, pan artesanal, las etapas del duelo y la mejora del desempeño sexual en la pareja.

Además se ofrecieron charlas cortas, como la de la dermatóloga Alejandra Palma, de la Fundación Piel con Vida, quien expuso que el cáncer de piel afecta a cerca del 20% de la población y es importante tomar medidas preventivas como evitar la exposición al sol y acudir con un especialista cuando existen antecedentes de esta enfermedad.

Para superar las pérdidas, hay que permitirse sentir el dolor

Elegir vivir de la mejor manera y no quedarse como víctima fue la invitación que hizo la sicóloga Denise Ramos Murrieta en su conferencia "Levántate, sacúdete y vuela".



La también escritora y terapeuta, en una charla muy amena, explicó a los asistentes las etapas del duelo: Shock o negación, ira, negociación, depresión y aceptación, y aprovechó para hablar de otros aspectos como el perdón como un acto de amor propio.



"Tenemos que soltar el pasado para que el futuro no nos encuentre con las manos llenas y no lo podamos recibir", expresó.



Con su propia experiencia de pérdida como ejemplo, Ramos Murrieta señaló que es muy común que muchas personas no se atrevan a vivir todas las etapas del duelo y, en consecuencia, no puedan superar los momentos más dolorosos.



Agregó que: "El dolor hiere, es una emoción, viene, dura unos segundos y se va. Pero le tenemos que dar permiso de sentirlo. Hay gente que evita sentir el dolor, evita sentir la ira y es como una olla de explosión, y entonces no saben por qué luego explota".



El pan no es "el enemigo"

"Muchas personas piensan que el pan es el culpable de todo, y sí lo es, pero el mal pan", aseguró Ray Muciño, uno de los creadores de la panadería Maleducados, durante su participación como conferencista en la Expo Vida Sana 2019 de EL IMPARCIAL.

Ray, arquitecto de profesión, compartió en su plática "Artesanal y saludable: Pan de masa madre" la historia de Maleducados, un proyecto que creó junto a su hermano Mike en el año 2013, con la intención de ofrecer el pan hecho por ellos mismos.



Contó que ninguno de los dos había pensado nunca en hacer del pan un negocio, pero comenzaron a experimentar influenciados, principalmente, por la comida natural que siempre fue muy común en su casa.



Actualmente, Maleducados es más que un lugar donde se vende pan, pues también imparten talleres de creación cada 15 días para que cada vez más personas puedan hacer su propia masa madre.



"A mí me interesa mucho que la gente conozca el mundo de la panadería; normalmente no nos guardamos secretos ni nada, procuramos compartir el conocimiento y que la gente lo replique", aseguró.

Elegir las "batallas" de la vida en pareja

En Hermosillo, las parejas tardan alrededor de seis años en pedir ayuda cuando tienen algún problema, y para ese momento hay poco que se pueda hacer porque el promedio de vida de los matrimonios es de siete años, indicó la sicóloga Guadalupe Luzanilla Borbón.



Al impartir su conferencia "¿Cómo hacer que tu pareja disfrute más?", la terapeuta sexual y de pareja advirtió que aunque un profesional puede ayudar cuando hay problemas, no existe la cultura de tomar una terapia a tiempo.



"A mí me llegan las parejas cuando ya no pueden ni soportar que hable el otro, no se puede hacer una terapia fluida porque esperan hasta el último momento", dijo.



Existen algunos factores que alteran el desempeño sexual, señaló, como el desbalance hormonal, el embarazo, problemas de tiroides, drogas, alcohol, tabaco o fármacos, pero además hay pequeños hábitos que se pueden modificar para tener una mejor relación.



Por ejemplo, añadió, es recomendable evitar los insultos, las comparaciones con exparejas, caer en una rutina o dar el amor por hecho.



La clave está en aprender a nutrir el cuerpo

En el tratamiento bariátrico, una de las claves del éxito es la adherencia terapéutica del paciente, pues la cirugía es un primer paso pero además se necesita aprender a nutrir el cuerpo, desarrollar un estilo de vida saludable e incluso meditar.



Esta fue una de las recomendaciones del nutriólogo Jacobo Ceniceros Ríos, especialista en nutrición bariátrica, durante su conferencia "Cirugía bariátrica: ¿Qué tienes que hacer tú?".



Ceniceros Ríos, quien tiene más de 10 años de experiencia en nutrición especializada, señaló que a pesar de que el sobrepeso y la obesidad son problemas que afectan a gran parte de la población mundial la manera de abordarlos durante muchos años ha sido equivocada, ya que se suele estigmatizar a la persona como floja o de malos hábitos.



Destacó que el paciente que se somete a la cirugía bariátrica es porque ya pasó por todos los tratamientos para perder peso y no lo logró, sin embargo existe la probabilidad de que vuelva a ganar kilos si no es acompañado por un equipo especializado que dé seguimiento después de la operación.