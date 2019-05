Ofrecen Fiestas del Pitic diversión y sana convivencia

HERMOSILLO, Sonora.- Un grato sabor de boca dejaron las Fiestas del Pitic 2019, pues además de la alegría, diversión, y el aporte cultural a la población, el evento se llevó a cabo en orden y en una sana convivencia.



Las Fiestas se iniciaron el sábado 18 y hasta el miércoles 22 de mayo con las rutas culturales en algunas colonias y áreas rurales, y al partir del jueves, las actividades se llevaron a cabo en el Centro Histórico y sus alrededores.



Entre los eventos estelares, el jueves 23 de mayo se presentó Los Claxons y Jenny & The Mexicats; el viernes se tuvo a La Maldita Vecindad, Andrés Suárez y el destacado músico Chucho Valdés.



El sábado se contó con la presencia en los escenarios de Juan Solo y Concha Buika; mientras que el domingo Susana Harp y el cierre espectacular con el concierto de Los Ángeles Azules.



La Unidad Municipal de Protección Civil y la Policía señalaron que el evento se realizó en completo orden y sin incidentes.



El jefe de Inspectores de Protección Civil, Rafael Robles Jáuregui, añadió que durante el evento no se presentaron problemas y la entrada y salida de los participantes fue de forma ordenada debido a que las calles Niños Héroes, Oaxaca, Sonora y Luis Donaldo Colosio sirvieron como "entradas y salidas".





Antecedentes de eventos masivos



En años anteriores y dentro de las Fiestas del Pitic, otros artistas como Calle 13 en el estadio Héctor Espino logró reunir a 13 mil personas y Margarita "La Diosa de la Cumbia" en la Plaza Alonso Vidal, 12 mil almas.



El cronista de Hermosillo, Ignacio Lagarda Lagarda, manifestó que después de 16 años de realizar este evento, es la primera vez que un artista tiene gran participación del público.



Las Fiestas del Pitic iniciaron en el año 2003 cuando era alcalde era Francisco Búrquez y solamente se utilizaban las plazas Zaragoza y Alonso Vidal, antigua Plaza de la Bandera.

"Estas fiestas no han hecho más que crecer, ya que se celebra el aniversario de Hermosillo y es un evento que no solamente tiene un toque cultural sino que también es popular", dijo Lagarda.

La artista principal de la primera edición de las Fiestas del Pitic fue Eugenia León, refirió, quien se presentó en la Plaza Alonso Vidal, sin embargo, para el siguiente año el espacio de esta celebración se expandió hasta la Plaza Hidalgo, donde actualmente se presentaron varios artistas.





Un éxito: restauranteros



Las Fiestas del Pitic 2019 fueron un éxito para el sector restaurantero y para la comunidad en general, pues la gastronomía de la ciudad salió a relucir y los ciudadanos disfrutan estar de cerca con los artistas locales.



Y es que los comentarios de esta edición de la Fiestas del Pitic han sido satisfactorios, pues en muchos casos las consideran una de las mejores fiestas en Hermosillo.



Sonia García, presidenta de Canirac, destacó que los restaurantes que están sobre el bulevar Hidalgo y aledaños fueron los más afortunados, pues sus ventas crecieron en cuatro días como en ninguna otras Fiestas del Pitic.



"Todos los restauranteros de esa zona no se han manifestado más que satisfechos con estas Fiestas del Pitic; aún no tenemos las cifras de la derrama que dejaron, pero lo que sí sabemos es que a todo el mundo les gustó.



"Si el último evento, de Los Ángeles Azules, hubiera sido sobre el bulevar Hidalgo pues les hubiera ido mucho mejor a los restauranteros, pero ya sabíamos que iba a ir mucha gente y la verdad me da mucho gusto y por lo que vi en redes sociales, es que la gente está encantada y escuchado muchos comentarios de que son las mejores Fiestas del Pitic", destacó.





Conviven con la cultura



María Dolores Rodríguez Tepesano, culturera hermosillense, dijo que una de las mejores cosas de esta edición fueron la cantidad de escenarios, principalmente los que estuvieron en las colonias, pues así la gente pudo convivir más con la cultura y los talentos hermosillenses.



"Algo que me gustó mucho es que recobraran que salieran las fiestas a los barrios, que hicieran un calendario previo con las colonias donde iban a estar y obviamente el cierre con los Ángeles Azules estuvo súper bien.



"Sí ha habido fiestas buenas pero estas rebasaron los escenarios, al incluir nuevos escenarios trascendieron más, recibieron más gente", manifestó.



En la opinión de María Dolores Rodríguez, el que salgan los festejos del Centro Histórico es algo que tiene que seguir, pues los ciudadanos de las colonias y comunidades alejadas estuvieron muy de cerca con la celebración.