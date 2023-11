Ofrece Xóchitl Gálvez su último informe como senadora en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Para ofrecer su último informe como senadora, la coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, sostuvo reuniones con diferentes sectores de Sonora, a quienes prometió volver.

Grupos de mineros, ganaderos y agricultores, así como las madres buscadoras y miembros de la sociedad civil, escucharon a la legisladora.

Aprovecho para decirle a aquellos ciudadanos que quieren participar que levanten las manos, aquí vamos a abrir las puertas, así como los partidos me abrieron la puerta, hay la disposición de abrirla a los ciudadanos, vamos a ver quién quiere”, agregó.

Durante el encuentro con ganaderos y agricultores, algunos de ellos tomaron la palabra y expusieron sus inquietudes, uno de ellos el sonorense Ricardo Jacobi.

“Debe de haber mayor presupuesto y más autonomía del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para que continúe realizando los trabajos de inspección en los puertos y fronteras donde se introducen a México productos cárnicos de dudosa calidad y sanidad”, le expresó.

Ana Baranzini Hurtado, quien es productora de la Costa de Hermosillo, manifestó que en Sonora hay problemas como la inseguridad y sanidad vegetal, además de faltarle mantenimiento a la red de carreteras.

“Eliminar el puesto de revisión militar de Querobabi que representa una restricción para el libre tránsito de nuestro productos; somos el único Estado en el País y rompe la cadena de frío que necesitan nuestros productos y la disponibilidad de mano de obra, no se consigue la misma cantidad de trabajadores por diversas razones”, le pidió.

El pescador Ramón López Verdugo expuso que hay diversas situaciones en la región, en donde quienes se dedican a dicha actividad rebasan la línea de pobreza y se ha tenido un declive considerable la pesca.

Xóchitl Gálvez manifestó que a pesar de haberse reunido con sectores claves para Sonora son muchas las necesidades que hay actualmente en el Estado.

La senadora agradeció a cada uno de los participantes que dieron a conocer sus inquietudes y se buscará trabajar en ellas antes de que termine su tiempo en el Senado de la República.

“El compromiso que quiero hacer aquí es que antes de irme de senadora voy a generar un punto de acuerdo para que quede lo que está pasando pero que también les quede como constancia”, agregó.

Una de las primeras reuniones de la senadora fue con integrantes de asociaciones mineras donde presentó su informe de labores y conoció las necesidades del sector.

Posteriormente, se llevó a cabo un encuentro con integrantes de la sociedad civil en Hacienda de Los Rubio en donde pudo escuchar a los hermosillenses, sus inquietudes y les dio a conocer los resultados durante su paso como legisladora.

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, responsable de construir el Frente Amplio por México, dejará la curul a partir del 19 de noviembre para dedicarse a la precampaña en la carrera por la candidatura a la Presidencia de la República.

Acompañada por el dirigente estatal del PAN, Gildardo Real; del PRI, Rogelio Díaz, y PRD, Joel Ramírez, así como el coordinador de los xochilovers, Eduardo Romero, vaticinó que le esperan siete meses difíciles porque se le “vendrán encima”, aunque se siente preparada.

“Eso ya sé lo que significa, nunca he tenido la vida fácil, estoy hecha para vencer la adversidad”, manifestó, “tengo herramientas para enfrentar lo que viene y yo sé que nos asiste la razón”.

Durante una rueda de prensa con los medios de comunicación sonorenses, la senadora tocó varios temas, entre ellos, la tragedia de la guardería ABC donde murieron 49 niños y el derrame del Río Sonora.

Lo que me queda claro de la guardería ABC es que no hay un trabajo riguroso en materia de Protección Civil y es exactamente lo que pasó en Acapulco, no se trabaja en el tema de prevención”, expuso.