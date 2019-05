Ocupa hasta 10 donadores de sangre cada seis días

HERMOSILLO, Sonora.- De ocho a diez donadores de sangre cada seis días necesita conseguir la familia Acosta para Luis Alberto Acosta Nuñez, quien padece anemia aplásica y está hospitalizado desde hace siete meses.



Su hija, Susseth Acosta, comentó que ha sido muy difícil conseguir los donadores de sangre, pues en ocasiones llevan hasta cinco personas y ninguna resulta apta, y desde hace tres meses no han podido conseguir donantes.



El señor Luis Alberto es albañil y tiene 53 años, hace siete meses de un día para otro cayó en cama y no ha podido recuperarse, contó su hija, por lo que desde entonces se encuentra internado en la clínica 14 del IMSS.



El deseo de su familia era que pudiera salir el próximo día del Padre para pasarlo en casa.



, pero debido al estado de salud no será posible.