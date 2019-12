Ocho de cada diez accidentes en casa son prevenibles

HERMOSILLO, Sonora.- El 80% de los accidentes en casa se pueden evitar si se toman las medidas pertinentes, subrayó Jonathan Garza Rodríguez, coordinador del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra).



Además, durante las vacaciones los incidentes dentro de la vivienda pueden aumentar hasta en un 20%, advirtió, y en esta época del año los más comunes son las quemaduras, intoxicaciones y caídas.



Expuso que los adultos mayores, así como niñas y niñas, son quienes más sufren accidentes en el hogar durante el periodo vacacional, por lo que es primordial supervisarlos para evitar situaciones de riesgo.



‘’Recomendamos realizar supervisión en los hogares y detectar cuáles pueden ser las situaciones de riesgo, tanto para los menores como para los adultos mayores. Como padres de familia debemos estar alertas y no perder de vista a nuestros hijos, pues los accidentes ocurren en un segundo’’, recalcó.



Los más susceptibles



De acuerdo con el funcionario los menores de 12 años son más susceptibles a sufrir alguna quemadura, mientras que los adultos mayores tienen más riesgo de alguna caída o intoxicación.



Para evitar accidentes, Garza Rodríguez recomendó evitar el uso de pirotecnia, no sobrecargar los contactos eléctricos, al momento de preparar alimentos utilizar las placas de la estufa más lejanas para que no queden al alcance de los niños y no dejar las agarraderas de los sartenes saliendo de la estufa.



‘’Debemos tener mucha precaución con el manejo de líquidos calientes, que estos no queden al alcance de los niños. Si se utilizan calentones extremar precauciones con estos y verificar que estén en buen estado para uso’’, apuntó.



El coordinador de Coepra recordó a la población que existe la línea 9-1-1 disponible para emergencia y en donde una persona especializada en atención de urgencias les proporcionará instrucciones precisas mientras llega la atención médica.