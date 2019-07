Obtiene Luis Félix el más alto puntaje en examen de ITH

HERMOSILLO, Sonora.- Con mil 282 puntos en su examen de ingreso, Luis Félix Siqueiros se posicionó como el estudiante de más alto promedio que entrará al Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) en agosto próximo.



Sorprendido, el joven de 18 años relató ayer, durante una de las clases que componen el curso propedéutico que brinda la institución, que desconocía el puntaje que había obtenido, pues sólo se le informó que había sido aceptado.



"No sabía cuántos puntos, solamente vi que quedé y estaba muy feliz por eso; me gustaría aprender más, vengo a Ingeniería Mecatrónica, no tengo mucha noción todavía, solamente sé Matemáticas", enfatizó.



Un aspecto que también hace más fácil su estancia en el Instituto, añadió, es que estará cerca de su hogar y podrá trasladarse al mismo los fines de semana, pues es originario de Guaymas.



Al curso también acudió Ihan Axel Colorado Rodelo, quien obtuvo la segunda posición con mil 273 puntos, para ingresar a Ingeniería en Aeronáutica, carrera de la que obtuvo información a través de esta Casa Editorial.



"No sabía qué estudiar cuando estaba en tercero de preparatoria", detalló, "pero vi que iban a abrir la carrera en ITH e incluso un laboratorio aeroespacial, entonces me emocionó y por eso decidí tomar esta carrera".



Sandra Lisset Orrante Vales, originaria de Torreón Coahuila, explicó que eligió el Tecnológico de Hermosillo para estudiar Ingeniería Biomédica, luego de buscar qué escuelas tenían los mejores planes de estudio.



"Esta fue la que me convenció y vine a presentar mi examen; me gustaría mucho aprender sobre prótesis, estuve investigando y aquí tienen como especialización la biónica, es lo que más me gustó.



"Yo hice mi test vocacional y me salió Medicina, y a mí me gustan las ingenierías y me agradó mucho Biomédica", añadió, "mis papás me apoyaron, mi mamá y mi hermana vinieron conmigo y los sonorenses son muy amables, estoy muy a gusto".