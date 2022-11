Obesidad no es sinónimo de falta de amor propio o irresponsabilidad, afirma nutriólogo

HERMOSILLO, Sonora.- Es necesario dejar de percibir la obesidad como un sinónimo de falta de amor propio, o irresponsabilidad, ya que esta condición es una enfermedad, afirmó el nutriólogo Juan Carlos Vásquez Jiménez

La obesidad no es una cuestión de amor propio, más bien es una enfermedad oscilante, que nos va a dar problemas relativamente inciertos, si no se atiende a tiempo”, expresó, “decir que los obesos están así porque quieren, es como decirle a los pacientes con cáncer o malformaciones genéticas lo mismo”.

Como ejemplo, el nutriólogo puso la rutina diaria de un trabajador promedio, con un turno laboral de 12 horas, y dos horas para tomar sus alimentos al día; casos como estos, debido al cansancio físico del trabajo, o la falta de recursos, es poco probable pensar que va a tener tiempo o ganas de hacer ejercicio.

No podemos estigmatizar a la persona y echarle toda la bronca, porque la obesidad es una causa multifactorial, y a la mejor el problema no es la fuerza de voluntad, sino su contexto o ambiente”

Sumado a esto, probablemente su fuente de alimento sea un comedor industrial, donde los platillos no son preparados de manera saludable, ni se tomen en cuenta las necesidades calóricas de cada empleado, lo que complica más sus posibilidades de bajar de peso.

“Ese tipo de contextos son los que no se pueden evadir, porque no es como que vamos a decirle a esta persona que se cambie de trabajo, no va a pasar, y es lo que tenemos que dejar de estigmatizar.

Te puede interesar: Obesidad, uno de los principales asesinos de los mexicanos

J.C. Vásquez, como es conocido el especialista en redes sociales, indicó que el cambio debe empezar, incluso por parte de las autoridades, con la creación de más espacios de recreación, que permitan a las personas hacer deporte.

En ocasiones siento que no estamos haciendo nada, porque si nos vamos a los datos de la encuesta de salud y nutrición, los números siguen subiendo, y hemos visto que aquellos que antes que tenían obesidad, ahora tienen diabetes o hipertensión, y es algo que no estamos logrando solucionar los nutriólogos solos”.

Señaló que en Hermosillo existen más restaurantes de comida rápida, que parques o gimnasios públicos, y todos esos factores contribuyen a que la obesidad sea, cada vez, un problema mayor, y que afecta a generaciones más jóvenes.