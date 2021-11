“Nos sentimos tristes, porque no vienen a vacunarse”: Personal de Bienestar Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- “Nos sentimos tristes, cabizbajos porque no vienen a vacunarse y no vemos participación”, comentó parte del personal de Bienestar encargado del punto de vacunación ubicado en el Cobach Villa de Seris, donde se aplicaron menos de 500 vacunas por día, durante el fin de semana.

La mayoría de quienes acuden a vacunarse lo hacen para poder ingresar a Estados Unidos, dijo.

“Todos los que han venido expresan lo mismo, o preguntan si estas vacunas si son permitidas Estados Unidos; quieren vacunarse por eso, pero igual, al menos se vacunan, que es lo importante”, agregó.

En el lugar podía verse una gran cantidad de sillas vacías, y poco más de 50 personas estaban en espera de recibir el biológico, o bien, en recuperación.

El trabajo y la falta de interés es lo que mencionaron como la razón por la que no se habían vacunado antes, siendo la reapertura de la Frontera el principal incentivo para aplicarse el biológico.

La verdad yo no me había vacunado porque vivo solo, no tengo a quién proteger por decir algo, y estoy joven. No veía la necesidad, y pensaba que era mejor darle la vacuna a alguien que sí lo necesite”, respondió Rubén Fuentes, de 35 años.