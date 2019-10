"Nos quedamos sin nada"

HERMOSILLO, Sonora.- La afectada platicó que momentos después de que salió a trabajar con su esposo Diego Armando Luna, quien se dedica a la plomería, electricidad y albañilería, se percató de que suhogar estaba en llamas.

"Íbamos para el trabajo. Ya íbamos en la esquinacuando nos regresamos, porque se me olvidó el celular, y ya estaba prendido.

"Entre los vecinos nos ayudaron a apagarlo", destacó Érika, "porque no vinieron los Bomberos. Sí vino la patrulla, pero nos dijeron que les iban a avisar. Se nos quemó tod: Los muebles, la ropa, las cositas de la bebé… todo perdimos".

En el domicilio también viven una joven de 16 años de edady su bebé de cinco meses, quienes no se encontraban cuando ocurrió el incidente.

Los afectados comentaron que no se explican cómo pudo haberse iniciado el fuego, ya que no contaban con electricidad y no tenían veladoras encendidas.

"Se nos hace raro porque no tenemos luz, nos la cortaron", dijo.