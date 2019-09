"Nos olvidaron las autoridades"

HERMOSILLO, Sonora.- "Nos olvidaron por completo las autoridades", expresó Lidia Balderrama, residente de la colonia La Cholla, luego de que reportara la gran cantidad de maleza que hay en los arroyos y que genera cientos de mosquitos a diario.



A pesar de que el canal principal, localizado en el trayecto de la calle Perimetral Norte, fue limpiado por el Ayuntamiento para evitar inundaciones por las lluvias, la maleza creció en pocas semanas y los vecinos aseguraron que ya no aguantan los moscos.



El canal que está del lado Poniente de la colonia, en el cruce de las calles Tormes y Tordo, aseguran los residentes cercanos que nunca lo limpiaron y está "hasta el tope" de basura, arena y maleza; además de un fuga de drenaje que lleva alrededor de tres meses.



"Nos olvidaron por completo las autoridades. Sé que esta colonia ha sido muy problemática y hay muchas casas invadidas, pero yo compré mi casa y como no tengo dinero para irme de aquí me tengo que aguantar.



"Tengo el mismo derecho que cualquier ciudadano y no es justo que nos tengamos que aguantar todo esto, porque los señores jamás limpiaron el canal, llevan años que no lo limpian, sólo removieron unas ramitas y ya, y ahorita nos están comiendo los moscos", externó.





Y PARA COLMO, UNA FUGA



Molestos por la situación algunos vecinos destacaron que el colapso de drenaje que está en las calles Canal La Cholla y Ventolera, aumenta más la desesperación.



"Yo vivo más para adentro, pero mi vecina que vive aquí a un lado se queja mucho de la peste a drenaje. Toda la colonia tiene ese problema y cuando llueve hasta se tapa la tubería y unas casas se inundan, pero esta fuga tiene como tres meses", indicó Raquel Portillo.



Los denunciantes comentaron que lo más urgentes es arreglar la fuga de drenaje y retirar, lo más que se pueda, la maleza y basura, porque ayuda a que el canal se desborde con cualquier lluvia.