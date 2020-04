Norberto Obeso se mantiene optimista

Aunque sabe que su carrera al igual que la de muchos peloteros está en un proceso complicado, el hermosillense Norberto Obeso no pierde el optimismo y trata de no pensar de manera negativa.



El jardinero de de las sucursales de Azulejos de Toronto comentó que sigue laborando desde su casa, pero por obvias razones no puede hacer las cosas que estaría puliendo en los campos de pelota de Estados Unidos.



“Sí hay incertidumbre acerca de mi carrera por el año que se está perdiendo, pero realmente estoy positivo, no quiero verlo de esa forma de si este año era el indicado o era en el que por fin se pudiera dar la oportunidad o se pudriera dar el estirón, porque los tiempos de Dios son

perfectos y si no me tocaba jugar es por algo”, explicó.



El jugador de Naranjeros de Hermosillo en la Liga Mexicana del Pacífico mencionó que su organización de Grandes Ligas solamente les ha pedido que se queden en sus casas y que cumplan las medidas de seguridad, pero no les han indicado nada acerca de un posible regreso.



“La organización no está pidiendo simplemente la cuarentena, no arriesgarse a ser infectado por cuestiones de que si se ocupa regresar no vayas a ser tú la persona que reviva el virus para todos, pero son simplemente instrucciones de seguir moviéndose, de seguir haciendo ejercicio.



“Están mandando rutinas para trabajar, pero hasta ahí, no se están metiendo en ese aspecto (decir cuándo pueden regresar), simplemente nos ponen algo para hacer y listo”, comentó.

Como cualquier ser humano, indicó, el encierro es algo de lo que más lo ha afectado, pues extraña el hecho de salir a la calle sin problema alguno y, por la naturaleza de su profesión, también se echan de menos los viajes que se hacen casi a diario.