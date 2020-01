Nominan a Caballero para Mánager del Año

HERMOSILLO, Sonora.- Como una sorpresa le llegó al entrenador hermosillense Alfredo Caballero el estar nominado para competir por el premio del mejor entrenador del 2019, por parte del Consejo Mundial de Boxeo.

Ayer por la mañana, a través de su cuenta de Twitter, el CMB anunció a los seis entrenadores que competirán por el galardón, donde también aparecieron Eddy Reynoso, Anatoly Lomachenko, Jay Deas, Shingo Inoue y José Benavidez Jr.

"Yo me acabo de enterar ahorita en la mañana, no lo sabía, estoy contento porque ya me tengan dentro de los primeros y los mejores del mundo, que me estén tomando así y sí me agarró de sorpresa", indicó.

Para el entrenador que tiene su establo en la colonia Los Jardines, es bueno que se tome en cuenta el trabajo que ha realizado durante todos estos años, ya que al igual que sus figuras, él también quiere estar dentro de lo mejor del mundo.

"La verdad me gusta que me tomen en cuenta porque al igual que los boxeadores, que quieren ser los número uno, yo también quiero serlo, ellos quieren ser campeones del mundo y yo también quiero ser el mejor entrenador.

"Me gusta competir, por qué no, si un día me toca Berchelt contra Lomachenko, ganarle, para que sepan que aquí en Hermosillo está el mejor entrenador, y si algún día nos toca competir contra Óscar Valdez, a Berchelt yo lo tengo y a Valdez lo tiene Reynoso", indicó.

Después de un año en el que los logros estuvieron al por mayor, considera que en 2019 se vieron sus mejores 12 meses como entrenador de boxeo, debido a los logros alcanzados.

"Yo digo que sí (el 2019 es su mejor año), porque también hice campeón a Yamileth Mercado, le ganamos a Sorika, la africana, en noviembre y creo que sí ha sido mi mejor año, aunque todos los años estoy bendecido y voy un paso adelante", comentó.