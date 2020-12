No tenía dinero para pastel de su hijo, aprende a hacerlos y ahora los vende

HERMOSILLO.- El deseo de poder hacer feliz a su hijo y que tuviera un cumpleaños de ensueño, a pesar de la pandemia, le dio la oportunidad a Christian Adrián Espino Bojórquez de encontrar un talento oculto e iniciar un nuevo negocio al lado de su familia.

Fue en junio de este año, cuando debido a problemas económicos no contaba con el presupuesto suficiente para comprarle el pastel de cumpleaños que quería su pequeño de 8 años.

Al verlo triste por esa situación se decidió a hacerlo él mismo, y viendo videos en YouTube, se propuso a hacer una decoración en fondant del video juego “Free Fire”.

“Fue mi esposa la que me dijo: ‘Si quieres lo hacemos, ¿o no te animas?’ y le dije que sí, me puse a ver videos en YouTube de cómo trabajar el fondant y todo eso y nos pusimos a hacer el pastel”, contó riendo.

“Fuimos y compramos el material y de hecho casi gastamos más de lo que nos habían cotizado, pero valió la pena porque llegó la fecha del convivio y todos se emocionaron porque estaba bien bonito y cuando lo probaron nos dijeron que estaba muy bueno”, recordó.

Antes de realizar su primer pastel Adrián pensó que sería algo muy complicado, pero mientras lo hacía, dijo haberse relajado bastante y cuando menos se imaginó, la decoración estaba lista.

EN DOS MESES

Dos meses después y con todo el éxito que causó el pastel de su hijo entre sus conocidos, una prima de su esposa les solicitó que hicieran un pastel de cumpleaños para su hija, siendo de esa manera que realizaron su primera venta.

Se empezó a correr la voz entre familiares míos y de ella, entonces una prima de mi esposa se aferró y nos dijo que le vendiéramos un pastel con temática de TikTok, lo hicimos y les gustó mucho”, dijo.

“Mi esposa es la que hornea, hace el pan y todo eso y yo todo lo que es fondant, yo me encargo de hacer que el pastel se vea bonito”, alardeó entre risas.

Adrián aceptó que encontrar tanto gusto en la decoración de los pasteles le sorprendió bastante tanto a él como a sus conocidos, ya que jamás se imaginó hacer algo así en su vida.

“Nunca me imaginé andar haciendo pasteles, la verdad me sorprendió bastante, incluso hay carrilla en el trabajo con los compañeros, porque yo soy instalador de Sistemas de Seguridad Eléctrica y en nuestro trabajo a veces andamos soldando, arriba de una barda, o los techos y en la tarde, me dicen que ando decorando pastelitos”, mencionó divertido.

Aun así, Espino Bojórquez ha disfrutado mucho esta nueva faceta en su vida y dice estar convencido de querer prepararse más en el tema de la decoración de pasteles, para poder hacer crecer una empresa al lado de su esposa e hijos.

¿Dónde puedo pedir un pastel?

WhatsApp: 66-24-10-67-17 o 66-22-99-1966

Este es el primer pastel que vendió.