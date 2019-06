"No tenemos nada de agua": Colonos

HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos de la colonia 5 de Mayo salieron a la calle a manifestar su descontento y bloquearon algunas calles por la falta de agua desde hace una semana.



"No tenemos absolutamente nada de agua, bueno fuera baja presión, pero no tenemos nada. Usted abre la llave y ni una gota. Como puede ver, aquí hay una persona diabética, que tiene un tío que también está enfermo y no tiene agua", expresó María Esther.



La afectada destacó que a las 09:00 horas cuando ella y sus vecinos se pusieron de acuerdo para bloquear la calle Everardo Monroy y Revolución, ya que las autoridades han hecho caso omiso ante la situación.



Minutos después decidieron moverse al cruce de las calles Heriberto Aja y Veracruz, donde permanecieron durante más de dos horas exigiendo el abasto de agua en sus hogares, ya que dijeron vivir en el sector más afectado de la colonia.



"El aire del cooler sale hirviendo", externó María Soledad Gutiérrez.



Los manifestantes resaltaron que si para hoy no reciben respuesta por parte de las autoridades, realizarán una marcha por el bulevar Luis Encinas hasta llegar a las instalaciones de Agua de Hermosillo.



No es tandeo, no hay niuna gota: Colonos del Sur



El desabasto de agua en la ciudad ahora lo están viviendo los residentes de las colonias Villas del Sur y Quintas del Sol, quienes se quejaron ante las autoridades por la falta del vital líquido y recibieron agua en pipas, mientras se arregla la situación.



Los habitantes de la colonia Villas del Sur coincidieron en que desde el pasado martes, el servicio de agua ha sido nulo y, aunque algunos cuentan con tinaco, no es suficiente para cubrir las necesidades básicas como las del baño y la cocina.



"Todo el día de ayer ya no hubo, pero ahorita anda una pipa, porque ayer era una gotita", expresó Micaela Ángel.



La colonia Quintas del Sol, también es otra afectada, dijeron.



"No hay agua. Desde hace un montón no tenemos agua, es pura batalla. No creas que es tandeo, sino que no hay nada", expresó Viviana Frasquillo.



La situación afectó alas instituciones educativas de la zona, tanto en el jardín de niños como en la Escuela Primaria de la colonia Villas del Sur.



SUSPENDEN CLASES EN KÍNDER



Lilia Verónica Juárez, presidenta de la sociedad de padres de la Escuela Primaria Gildardo Ernesto Córdova Villegas, explicó que desde hace dos semanas este plantel ha estado batallando con el suministro de agua, por la baja presión, y el agua no llegue a los sanitarios.



El plantel se divide en dos grupos, primaria y preescolar, en este último se cancelaron las clases.