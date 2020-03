No temen al Covid-19, pero sí aplican medidas

Saludos “virtuales”, lavado de manos constante y limpieza en general es lo que aplican en Hermosillo como medidas preventivas para evitar un contagio de coronavirus.

Y es que desde hace semanas, tanto en redes sociales como a través de los medios de comunicación se ha informado a la sociedad sobre las medidas de prevención, las cuales algunos las han aplicado en el día a día.

Tal es el caso de Guadalupe Álvarez Sánchez, quien no saluda de mano, mucho menos de beso en el cachete.

Sé que los síntomas son el dolor de cabeza y la fiebre y lo que estoy haciendo para protegerme es lavarme las manos y no abrazar a la gente ni saludar de beso ni de mano”, aseguró, “sí lo estoy aplicando y en mi casa también”.

Álvarez Sánchez dijo que no le tiene miedo al Covid-19, ya que trata de protegerse y piensa que al que le va a tocar, le va a tocar.

Magdalena Vera Chacón y su esposo Guillermo Mandujano Soto están de vacaciones en Sonora, aun así han tomado las medidas de prevención, y aunque no le temen a la enfermedad, tienen presentes los síntomas del Covid-19.

“Sobre todo la fiebre es el principal síntoma, y más cuando se registran fiebres elevadas de 38°C hasta arriba ya es un síntoma de alerta.

“Lo que hacemos es el aseo en las manos, limpieza, tenemos muy en cuenta todas las medidas preventivas para evitar el contagio, pero no tengo miedo de la enfermedad”, señaló.

Guillermo Mandujano Soto dijo que hay que tener limpieza.

HAY QUE TRABAJAR

Para otros, el aseo de manos es más complicado, más cuando se trabaja en la calle, sin un baño o una toma de agua cerca, y es lo que pasa con María Tránsito Ramírez, quien es vendedora ambulante y no tiene acceso a agua ni jabón.

“Ahorita pues no hago mucho para protegerme porque pues como trabajo en la calle, pues no estoy haciendo nada y cuando puedo me lavo las manos y cuando voy a comer.

“La verdad sí le tengo miedo a la enfermedad pero pues ni modo, tenemos que trabajar”, agregó.

A pesar de que el Covid-19 es el tema del momento hubo quienes no quisieron responder las preguntas por temor a contestar mal, o porque no sabían cuáles son las medidas de prevención ni lo sprincipales síntomas de la enfermedad.