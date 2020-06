No se extraerá más agua del Acueducto Independencia: Alcaldesa Célida López

HERMOSILLO, Sonora.- No se extraerá más agua del Acueducto Independencia ni subirá la tarifa con el Acuaférico Tramo Oriente, ya que se realizará una conexión con la presa El Molinito beneficiando a los más de 100 mil habitantes de las zonas nororiente y norte de la ciudad.

La alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas indicó que existe mucha incertidumbre en los pobladores de la zona Sur, quienes están a la expectativa si les afectará la distribución del servicio en dicha área.

“Parte del gran problema con la gente del Sur del estado es que hay mucho miedo y nadie les habla como les debe hablar; en el corto plazo nosotros no vamos extraer más agua de la que ya se extrae, les doy mi palabra que no será un metro cúbico más de lo que se hace”, aseguró.

La Presidenta Municipal comentó que la presa El Molinito es una fuente natural de agua que Hermosillo no ha aprovechado, y es mucho más barata que la del Acueducto Independencia.

“La única manera es lograr que el Acuaférico, en este primer tramo, se conecte con una obra a El Molinito y toda el agua, que de manera natural entre con las lluvias, pueda entrar a la red y resolver el problema de abastecimiento”, precisó.

Durante una entrevista radiofónica, señaló el tramo oriente es solamente una etapa, ya que se visualiza el crecimiento de la ciudad de Hermosillo y se tiene la obligación de generar inversiones y la estabilidad de una ciudad.

Entre las colonias que serán beneficiadas se encuentran la colonia Progresista, López Portillo, Lomas de Madrid, Primero Hermosillo, Norberto Ortega, Real del Cobre, Miguel Hidalgo, Puerta del Rey, Villa Verde y 4 de Marzo, entre otras.

“Tenemos detenida la industria al Norte de la ciudad, un parque industrial que no funciona por no tener suficiente agua, hay desarrollos inmobiliarios que se han detenido, por lo cual debemos tener la infraestructura hidráulica necesaria para poder explotar las fuentes de agua que sean económicas y de mejor calidad”, expuso.

López Cárdenas mencionó que tener una planta tratadora en ese sector, cerca de un parque industrial, con un gran potencial de desarrollo inmobiliario, permitiría comercializar el agua tratada porque hay muchas empresas que pueden comprarla para sus procedimientos.

La alcaldesa destacó, que esta obra cuenta con todos los permisos correspondientes por parte de la autoridades correspondientes y se trata de un esquema de obra público financiada, debido a que Agua de Hermosillo no tiene capacidad para endeudarse por medio de un préstamo bancario y este instrumento permite que particulares puedan aportar su capital privado, y se les irá pagando.

La única manera de que un grupo de empresarios tenga e invierta 370 millones de pesos es que nosotros le demos la garantía jurídica de que la administración que venga asuma el compromiso de continuar con los pagos mensuales”, explicó.

Precisó que en dicho esquema competirán los particulares que participen en la licitación de la obra, para poder elegir a las empresas que ofrezcan menores costos financieros y lograr la mejor tasa de interés.

De igual manera, aseguró que no será una deuda contable, no será registrada como tal y no afectará en las calificaciones al ser un compromiso de pago que se afrontará con los propios ingresos del Organismo Operador; en donde se pagará directamente una mensualidad que puede durar hasta diez años, lo que se solicita al Congreso del Estado.

Aseguró que no derivará en aumento en las tarifas de agua potable, por eso se hace mediante este instrumento en el que la paramunicipal se hará responsable de las mensualidades.