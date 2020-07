"No puedo comer": Lourdes pide apoyo para recibir atención médica en el IMSS debido a un malestar que se complicó

HERMOSILLO, Sonora.- Lourdes Encinas solicita ayuda a las autoridades de Salud, porque además de no poder solicitar apoyo en el Centro debido a la contingencia, ha presentado complicaciones de una enfermedad en los últimos días.

Lourdes es una mujer invidente que tenía su sustento en la población del Centro de Hermosillo, pero al llegar el Covid-19 disminuyó el número de visitantes y con ellos los donativos. Cuenta que desde el 2019 le aquejaba un dolor en el estómago, por lo que siendo derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) empezó a acudir para tratarse. Sin embargo, no ha recibido la debida atención.

Manifestó:

Le pido a algún doctor que me pueda apoyar, el Seguro Social no me está atendiendo como debe de ser, voy y me da omeprazol, me dijo que me las tomara la doctor, pero yo sigo igual me duele aquí en el estómago”.

El malestar que está padeciendo Lourdes es tan fuerte que le provoca vómitos, ha sufrido de estreñimiento por tres días consecutivos y está bajando rápido de peso.

“No sé lo que me sucede, la verdad es que no puedo comer, soy derechohabiente del Seguro Social, quisiera que alguien hablara con el director y me diera una orden para ir a otra clínica para que me hagan estudios”, señaló.

Aunado a que los análisis de endoscopia que tenía programados desde el pasado mes de abril, comentó, se los cancelaron y no le han avisado cuando podrán continuar sus estudios.

Para cualquier apoyo usted puede llamar al 6622216367, ya que también está necesitando despensas.