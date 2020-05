No procederán contra mujer por conflicto de camión en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de darse a conocer a través de un video en redes sociales un conflicto entre una usuaria del transporte urbano y una persona, al parecer en situación de calle, el delegado en Hermosillo de la Dirección de Transporte afirmó que no se procederá legalmente contra la mujer que iba abordo del camión de la línea 14, esto en caso de que padezca de sus facultades mentales.



Daniel Ocobachi señaló que, de acuerdo a la información con la que cuenta, la mujer se comportó de manera violenta al serle retirada la credencial UNE por parte del chofer, pues no era de ella, sino de otra persona.



PUEDEN QUITAR CREDENCIALES



El delegado confirmó que los operadores están facultados para retirar las credenciales que no sean de quienes suben a las unidades.

“Vamos a verificar con el operador y el agente de la policía, cómo estuvo la situación porque la señora quería que le regresaran su credencial.



“Vamos también a estudiar la situación pues una persona que no están bien de sus facultades no debe de estar sola y no sabemos aún si vamos a proceder legalmente debido a la situación en la que se encuentra la señora”, señaló.



INDIGNA SITUACIÓN



En redes sociales los usuarios reprobaron el uso de la violencia en contra de la mujer, que al parecer, está en situación de calle.



“Aquí lo que falta es criterio y compasión. Criterio para pensar que es una persona que padece de sus facultades mentales y no entiende de reglamentos; compasión porque ella no es culpable de su condición y no merecía ser golpeada, ni abusada de esa manera”, comentó Aidé Ríos en Facebook.



Entre las opiniones también cuestionan el lado humano de los pasajeros que iban a bordo de la unidad porque no intervinieron para que dejaran de golpear a la mujer.



El video que fue grabado por otro pasajero tiene una duración de 4 minutos con 7 segundos y se puede ver la agresión a la mujer que al parecer padece de sus facultades mentales.



Entre los reclamos que hace la pasajera es que le regresen la credencial argumentando que es de su hija mientras que el chofer le recrimina porque le rompió un radio comunicador e interviene otra pasajera.



El video culmina con la intervención de la Policía cuando el camión se estaciona en Rosales y Monterrey.



No procederán contra mujer

por conflicto en camiónSeñalan que se portó de manera violenta abordo de un camión de la línea 14; sospechan padece de sus facultades mentales