"No podemos salir de noche", asegura vecino de El Ranchito

HERMOSILLO, Sonora.- Los recorridos de vigilancia que las corporaciones policiales brindan en la colonia El Ranchito no son suficientes para combatir la inseguridad en el área, destacaron algunos vecinos, por lo que solicitaron acabar “de raíz” con los delincuentes para dar tranquilidad a la comunidad.



Vecinos de esta colonia localizada al Oriente de Hermosillo externaron que siendo uno de los asentamientos más longevos de la ciudad, El Ranchito y sus alrededores son de las zonas más conflictivas e inseguras, y ya están cansados de ello.



“Lo que pasa es que yo no entiendo porqué pasa esto aquí, porque es de las primeras colonias, junto con El Coloso, que nacieron en Hermosillo y están invadidas de delincuentes, ahorita está caliente la cosa aquí, no podemos salir en la noche porque te matan.



“Y no estoy exagerando, estamos llenos de mafiosos que tienen tomada toda esta parte del cerro y sus alrededores”, expresó un ciudadano.



El habitante en la colonia desde hace más de 50 años destacó que hay ocasiones en que la delincuencia se calma un poco, pero es más el tiempo en que los malvivientes andan sueltos y hacen de las suyas.



OPERATIVOS INSUFICIENTES



Por temor a represalias los denunciantes prefirieron permanecer en el anonimato, pero solicitaron a las autoridades estrategias más eficientes, ya que, según comentó otro de los vecinos, los operativos no son suficientes para acabar con toda la delincuencia.

“La verdad sí hacen muchos operativo, para qué vamos a mentir, pero no sirve de nada, porque cuando se llevan a tres cab…es, salen 20 más de sus escondites, es un hervidero aquí y necesitamos que se los lleven a todos, porque nos están echando a perder a los demás.



“Es como una cadenita, porque los grandes les van enseñando a los chiquitos y por más que uno como padre les esté jalando las orejas, no falta uno que otro que los sonsaque y vean la vida fácil y mientras no acaben con todo eso, la inseguridad seguirá”, externó el vecino.



Los ciudadanos reconocieron la labor que las policías Municipal y Estatal están realizando con Sedena, pero sugirieron que los operativos se intensifiquen, sobre todo en las partes altas, alrededor de los cerros, donde supuestamente hay más inseguridad.