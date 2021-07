No los respetan, denuncian con "tristeza" jubilados del Isssteson mientras exigen pago de pensión

HERMOSILLO, Sonora.- Trabajadores pensionados y jubilados de Isssteson bloquearon las calles Benito Juárez y Aquiles Serdán durante la mañana de hoy, para exigir que se les pague la pensión mensual.



"Estamos aquí muchos desde las 5:00 de la mañana, con calores, cansados de hacer fila, pero nos dicen que no hay dinero, que no han depositado, cuando somos un sector muy vulnerable, casi todos de la tercera edad y vemos con tristeza que no nos dan el respeto que merecemos", expresó María Elena Juvera, una de las manifestantes.



"Ahí tienen cerrado, no abren la puerta, no nos atienden, parece que no importa todos los años que entregamos a las instituciones de Gobierno, porque no merecemos ni siquiera el respeto de que nos reciban o nos dejen pasar", agregó molesta.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Molestos, otros adultos mayores señalaron que el pago mensual debería quedar el día primero de cada mes y no el día 5, menos con tantas horas de retraso, ya que ellos cuentan con ese recurso para pagar sus diferentes servicios o necesidades.



"Yo no sé que creen, o si piensan que nos pagan mucho, porque es una miseria lo que recibimos muchos de nosotros y todavía nos lo dan con atraso", manifestó molesto Rafael Huerta.



"A mí el banco no me espera, ni el que me renta la casa, tampoco la luz o el agua, se me hace injusto que ellos si puedan decir espérenos, como si nada", dijo.



Falla técnica



Por su parte, la institución de salud explicó que fue debido a una falla técnica registrada en la Secretaría de Hacienda Estatal, que el pago de Pensiones y Jubilaciones programado para iniciar este lunes 5 de julio fue recorrido.

Las personas que recibirían su pago hoy, lo recibirán el día de mañana, detalló el área de comunicación, mientras que quienes recibirían su pago el día de mañana, lo tendrán disponible el miércoles 7 de julio del presente años.

La entrega de cheques se realizará de la manera acostumbrada, acudiendo a sus módulos correspondientes, mientras que quienes reciben su pago vía tarjeta, este se efectuará con base en los ajustes antes expuestos.