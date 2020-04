HERMOSILLO, Sonora.- En tiempos de crisis y emergencia sanitaria, una de las organizaciones encargadas de apoyar a un sector vulnerable se ha quedado sin víveres: El albergue Martha Olivia Ortiz Moraila, para pacientes con VIH o sida.



Esta asociación civil tiene uno de los pocos albergues que existen en la entidad para personas afectadas por esta enfermedad. Pero con la contingencia por el Covid-19 los apoyos han dejado de llegar.



“Estamos muy preocupados porque no tenemos alimentos, no hay con qué ayudar a las personas que vienen”, externó Martín Honorio Rocha Torres, presidente de la organización y quien atiende personalmente el lugar.



SIN APOYO



Martín fue diagnosticado con VIH hace poco más de 20 años, y hace dos años constituyó legalmente la asociación civil. Le puso ese nombre en honor a una mujer que falleció por esa enfermedad.



Frente al Capasits, en la colonia San Benito, consiguió un terreno donde habilitó una oficina, un cuarto y una cocina para poder atender a personas que, como él, acuden a esa institución de salud por medicamentos.



Comentó que recibió una despensa del DIF hace unos días, pero los alimentos se terminaron rápido y no se le ha brindado más apoyo.



“Todo está paralizado y aquí no nos ha llegado nada. Yo hago unas empanaditas para ayudarnos pero tampoco lo he podido hacer por lo mismo, por esto del coronavirus”, añadió.



Lo que más necesita es despensa para asegurar el alimento de las personas que lleguen al albergue, así como productos de limpieza, mientras pasa la contingencia.