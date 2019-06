No habrá huelga en el transporte; llegan a acuerdos

HERMOSILLO, Sonora.-El día de mañana no habrá huelga en el transporte urbano, por lo que se prestará el servicio de manera normal, dijo el Sistema Estatal de Transporte en Sonora.

Por medio de su cuenta de Twitter, se informó: “Estimados Usuarios: Se les informa que este lunes 24 de junio, el servicio de transporte público en Hermosillo, se prestará de manera usual, luego de que se llegó a un acuerdo entre el sindicato y las empresas concesionarias del transporte”.

Jorge Coxtinica Aguirre, representante de Movilidad de Transporte de Hermosillo, anteriormente había manifestado que todo lo relacionado con el contrato colectivo de los choferes se está cumpliendo, que solamente están siendo coherentes con una parte, que son los horarios de trabajo.

Explicó que los operadores quieren que se les pague por hora y no por turno, por lo que Coxtinica Aguirre destacó que no debe ser así, principalmente para que no trabajen más de 12 horas y pongan en riesgo su integridad y la de los usuarios.