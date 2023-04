No evitan que les den “gato por liebre": En Hermosillo desconocen cómo diferenciar especies de pescados que consumen

HERMSOSILLO, Sonora.- Hermosillenses desconocen cómo diferenciar los tipos de pescados que consumen para evitar que les den “gato por liebre”, como lo expresa el estudio realizado por la organización Oceana.

En un sondeo a consumidores manifestaron desconocer cómo diferenciar el tipo de pescado, pero aseguraron tener un lugar preferido para adquirir sus productos del mar.

Ya sea por el precio, frescura o por la presentación, la mayoría prefiere adquirir pescados y mariscos en las pescaderías.

La tilapia es uno de los más consumidos, pero como mencionó la señora María de los Ángeles Villa, no tiene el conocimiento para diferenciar si es tilapia regional o importada de países como Vietnam o China.

No sabría cómo diferenciarla, no sabía tampoco que hay diferentes tipos. Pero yo prefiero ir a las pescaderías porque ahí escoges el pescado, no está tan congelado y no tiene tanto hielo”, dijo.