No es un día de fiesta, es para recordar los derechos de la mujer

Un día para recordar que siga la lucha por los derechos, que no haya feminicidios ni maltratos y sí más respeto es lo que mujeres hermosillenses consideran que significa el Día Internacional de la Mujer.

Ellas afirman que este no es un día para celebrar sino para continuar con la exigencia de justicia.Martha Díaz, ama de casa, dijo que la mujer no se debe dejar maltratar, por eso es importante alzar la voz."Se conmemora por tanto maltrato que ha habido durante años y la mujer siempre fue maltratada y no debemos de dejar que nos maltraten de ninguna forma, hay que luchar por nuestros derechos", manifestó.Para Beatriz Ballesteros Ruiz este día es importante porque también recuerda la importancia de la mujer en la sociedad."Este día también es para recordar a todas las que han asesinado, y eso no debe de ser, hay que luchar para que no nos maten, por los derechos de todas, claro", recalcó.Gladis Bernabé tiene muy presente que este día es y seguirá siendo de lucha para todas y está a favor de todo lo que tiene que ver con la mujer y sus derechos."Para mí este día significa de lucha, de esperanza por todo el esfuerzo que se hace por salir adelante en todos lados, en la familia y en el trabajo y en cualquier lugar", resaltó, "creo que la lucha es de todas y para todas".

EL ORIGEN DEL DÍA

El 8 de marzo no es un día de fiesta porque detrás de esta fecha hay una dolorosa historia que recuerda cómo es que las mujeres han logrado el reconocimiento de sus derechos; hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

"No es una fiesta, no tiene que serlo y cada vez que alguien lo toma como eso, está faltándole el respeto a todas estas mujeres que lucharon, que murieron y que hicieron un gran esfuerzo para que nosotras pudiéramos tener derechos", explicó Silvia Núñez Esquer, feminista y activista.

"Se ha ido manoseando de diferente manera para tomarlo como un juego", afirmó, "trae una historia muy dolorosa detrás, que nos recuerda cómo las mujeres no hemos logrado que sean reconocidos nuestros derechos todavía después de tanta lucha".

LA TRAGEDIA

"La lucha del 8 de marzo se debe a que a principios del siglo XX, en 1908, las mujeres no tenían derecho a una jornada laboral justa, porque no había, entraban a trabajar pero no sabían cuándo iban a salir, eran trabajos esclavistas y los grupos de trabajadoras pedían que se les respetara un horario y ciertas consideraciones para niños y niñas, a grosso modo eso se pedía", explicó.

Fue en 1911 cuando sucedió el incendio en una fábrica de telas donde murieron alrededor de 120 mujeres encerradas, ya que el dueño de la fábrica no quiso que salieran por una idea de que las mujeres eran sus cosas también, sus pertenencias por decirlo de algún modo y ahí murieron, añadió.

Ese mismo año, fue Clara Zetkin, una política alemana y pionera en el movimiento feminista, la que propuso que fuera el 8 de marzo declarado como el día de la mujer trabajadora, pero hasta 1975 la ONU instituyó oficialmente la fecha como elDía Internacional de la Mujer.

Núñez Esquer pidió a las mujeres que tomen el 8 de marzo como una fecha para luchar por los derechos, que aunque se tienen aún no son respetados, como el salario igualitario y justo y la posibilidad de realizar una denuncia sin ser juzgadas.