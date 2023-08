Niño Jesús muere en su cama tras varios días con dolores; madre acusa que ambulancia se negó a trasladarlo

HERMOSILLO, Sonora.- El menor Jesús David Medina Robles, de 7 años de edad, amaneció sin vida en su cama después por una semana de sufrir fiebres y diferentes malestares de salud, sin que tuviera un diagnóstico de su padecimiento.

Carmen Robles, mamá del pequeño, compartió que sus cuatro hijos comenzaron desde el lunes con síntomas como dolores de cabeza, vómito, dolor de estómago y fiebres de alto grado.



Preocupada los llevó en dos ocasiones al Hospital Infantil del Estado para que recibieran atención, pero los médicos de urgencias les decían que sólo era una infección, y que le dieran paracetamol y electrolitos orales.

Niño Jesús murió tras días de dolor

La enfermedad avanzó a tal grado que el niño falleció la madrugada de hoy, recostado en su cama, donde desde el pasado jueves se quejaba de no poder levantarse por el dolor de cabeza.

“Comenzaron con síntomas desde el lunes, el niño (Jesús David) primero, y la niña el martes; tenía dolor de cabeza, vómito y calentura, y cuando los llevé al DIF (Hospital Infantil del Estado) los doctores nomás le revisaban la pansita y decían que era una infección, pero no les hicieron estudios de orina o de sangre para ver que tienen realmente.

Les dieron paracetamol, suero y para la infección, pero no le hacían nada, seguían empeorando los cuatro; hoy sí, ya me internaron a los otros niños y le pusieron un suero, ¿Por qué no me lo atendieron cuando lo necesitaba mi bebé?”, cuestionó entre lágrimas.

 

Durante cuatro días, Carmen Robles y su esposo acudieron en dos ocasiones desde Haciendas del Sur hasta el Hies, sin tener la atención que necesitaban; de igual forma llamaron a Cruz Roja y los paramédicos decían que no podían trasladarlo, porque el niño no se veía “grave”.

Carmen medicó a su hijo con la esperanza que pudiera descansar

La madrugada de hoy, a las 00:00 horas, Carmen le dio el medicamento contra el dolor de cabeza al niño por última vez, con la esperanza de que pudiera descansar un poco.

Cuando despertó, a las 06:00 horas, su hijo ya no tenía signos vitales, se encontraba morado y rígido, siendo personal de Cruz Roja quien avaló la muerte.

En la noche, a las 12:00 le di el medicamento, y en la mañana me levantó a bañar al otro niño que tenía calentura, a las 06:00, y ya veo que el niño ya esta morado, ya estaba duro, ya no se movía”, lamentó.

“Yo los llevé dos veces al hospital, marcaba a la ambulancia y no se los llevaban, ¿yo cómo me los voy a llevar si no tengo recursos?, no tengo carro, no tengo nada”, expresaba entre lágrimas.

Fue a las 08:00 horas cuando personal de Medicina Forense trasladó el cuerpo de su hijo a la Fiscalía.

Mamá de Jesús desesperada por sus hijos hospitalizados

La mujer dice estar desesperada por sus otros hijos hospitalizados, y porque no tiene dinero para darle una santa sepultura al cuerpo de su pequeño.

Desea que se haga justicia por lo que pasó a Jesús David, y que los responsables paguen por la falta de empatía y de responsabilidad que tuvieron al no atenderlo.

Hasta el momento de esta publicación, ni la Secretaría de Salud, ni Cruz Roja Hermosillo, ha dado algún posicionamiento sobre las denuncias de Carmen Robles, con respecto a la falta de atención a su hijo.