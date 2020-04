"Ningún medicamento previene el Covid-19": Gerardo Álvarez Hernández, vocero de Salud

HERMOSILLO, Sonora. Ningún medicamento sirve para prevenir el contagio por Covid-19, aseguró el vocero de la Secretaria de Salud en el Estado, Gerardo Álvarez Hernández, por lo que pidió a la ciudadanía no hacer compras innecesarias y ocasionar desabasto en las farmacias.

“Se ha observado que en cuanto se señala un esquema inmediatamente las personas empiezan a comprarlo de forma masiva, lo que ha generando un problema de desabasto para pacientes que sí lo ocupan”, dijo.

“Además se empieza a tomar inadecuadamente y se piensa que se pueden tomar de manera profiláctica, pero no. No existen tratamientos profilácticos, no existen medicamentos que si me los tomo ya no me voy a infectar”, insistió.

También comentó que hasta el momento no existe un tratamiento específico para tratar la infección por SARS Cov 2 en humanos, no obstante ciertos esquemas han resultado efectivos durante el tratamiento, aunque de forma experimental, como es el caso de un fármaco utilizado para tratar el paludismo.

“En el mejor de los ánimos científicos cuidando aspectos éticos, anteponiendo humanismo, han ensayado múltiples tratamientos que incluso ni siquiera estaban diseñados para tratar a virus”.

“El que más se ha ensayado de forma empírica es un esquema que tiene dos medicamentos, uno que se utilizó, y Sonora tiene experiencia en su uso, son medicamentos que fueron usados durante muchos años para tratar el paludismo y también para otras enfermedades del tejido conectivo, el cual va acompañado de un antibiótico”, detalló.

Álvarez Hernández prefirió no mencionar el nombre del medicamento para evitar compras de pánico y reiteró la solicitud a la comunidad para que no busque tratamientos preventivos y respete el aislamiento social como único modo de evitar el contagio.