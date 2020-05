Niccol Salcido es 'gamer' profesional

Niccol Salcido no tuvo que estar en una cancha para compartir escenario con Javier “Chicharito” Hernández, Raúl Jiménez, Miguel Layún, Rogelio Funes Mori, Diego Reyes y entre otros futbolistas. Lo hizo a través de una partida de multijugador de PlayerUnknown’s Battlegrounds.

La gamer sonorense fue la única presencia virtual femenina en el “Layún Invitational” de este videojuego en el celular, organizado por el jugador del equipo de Monterrey, que reunió a más 60 competidores, divididos en 17 equipos de cuatro integrantes cada uno.

Egresada de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Sonora, la joven de 26 años cambió el ejercer la profesión por formar parte de la industria de los videojuegos.

El evento online fue uno de tantos en los que ha participado bajo su experiencia de poco más de un año trabajando como streamer y socia de Facebook Gaming.

Para serte sincera, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Me cambió la vida para super bien, es una oportunidad muy grande, y la verdad es un trabajo soñado. No lo cambiaría por nada y lo voy a seguir haciendo hasta que la gente me siga apoyando”, relató.