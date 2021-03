"Ni siquiera al súper se puede ir a gusto": Mujer de Hermosillo acusa agresión sexual de joven en estacionamiento

HERMOSILLO.-Una joven denundió en sus redes sociales qeu fue víctima de agresiones físicas y sexuales en un estacionamiento de un supermercado ubicado en el bulevar Colosio y Quiroga, en Hermosillo, Sonora.

La denunciante comentó que todo ocurrió el día 22 de marzo alrededor de las 15:50 horas.

"Yo estaba guardando las compras en la cajuela de mi carro. Cuando estaba terminando de guardar todo, me agarró por detrás (el sujeto) y me ahorcó con un brazo y me manoseó con el otro. Empecé a gritar y gracias a Dios traía a mi mamá que estaba esperándome arriba de el carro, se bajó cuando escuchó mis gritos y éste, al darse cuenta que no estaba sola, se fue corriendo y se cruzó el bulvear. Lo seguí en el carro, se metió a una plaza, me bajé y lo correteé y logré grabarlo. Me siento con mucha impotencia de que ni si quiera al súper se puede ir a gusto", se lee en la publicación de Facebook de Elissa, la víctima.

La joven recibió múltiples comentarios de apoyo ante esta agresión y solicitaron a las autoridades intervenir en el asunto.

"Qué coraje, qué impotencia, en cualquier lado no podemos estar tranquilas y a plena luz del día, no puede ser. Lo bueno que no pasó a mayores, si ya con solo eso que te hizo ya me imagino como estás", le escribió la usuaria Letty.

Por su parte, Daniel le dijo: "Qué bueno que no pasó a mayores, Elissa, qué bueno que estés bien".

Entretanto, Aracely señaló: "Compartan, ayúdenos para que lo detengan".

Recientemente Claudia Indira Contreras Córdova, Fiscal General de Justicia del Estado, dijo que los feminicidios en Sonora iban a la baja.

La funcionaria detalló que en el año 2019 tuvieron un total de muertes violentas en mujeres de 117, de estos 41 fueron casos de feminicidio y en el 2020 se registraron 87 homicidios contra féminas, de estos 32 fueron casos de feminicidio.

“Sumados estos delitos tenemos una disminución significativa del 25.64%, no quisiéramos estar hablando de casos de pérdidas de vida de las mujeres, pero es una realidad, pero también en Sonora es una realidad que hemos logrado distinguir, que tal vez en otras entidades va a la inversa”, señaló.

En caso exclusivo de feminicidios en el año 2020 se registró una disminución del 21.95% en comparación con el 2019 en Sonora. En el 2019 se presentaron 41 casos de feminicidios mientras que en el año 2020 fueron 32.

“Hay un objetivo y todos los seguimos, no queremos ninguna muerta más, no queremos que más mujeres sean víctimas de feminicidio, qué hemos hay que hay una disminución en ese sentido, tienen que ver con el trabajo de todas y de todos”, dijo.