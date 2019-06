"Ni bañarnos podemos": Vecinos de la 5 de Mayo

HERMOSILLO, Sonora.- Durante cuatro días, vecinos de la colonia 5 de Mayo sufrieron los estragos de no contar con agua, momentos donde sus vidas se detuvieron por un instante.



Y es que por problemas en las tuberías de Agua de Hermosillo (Aguah), más de 35 colonias no tienen el vital líquido, tras padecer días con temperaturas que rebasaron los 48 grados. Nadie en las casas se ha podido refrescar, pues tampoco cuentan con tinacos.



Martha Olivia Guerrero, vecina de la calle Nuevo león y 5 de Mayo, contó que en los días que no tuvo agua se le acumularon los trastes y varias veces tuvo que comprar varios garrafones de agua purificada para usarla en el baño y para bañarse.



"Ni un chorrito ha salido durante estos días y lo que teníamos en el rotoplas ya nos lo acabamos pero en el puro baño; uno no puede estar así porque aparte de que no tenemos agua hace mucho calor y ni bañarnos podemos", dijo.



Josefina Rodríguez, quien vive en una de las partes más altas de la zona, dijo que han sido los jóvenes quienes la han ayudado a subir los garrafones de agua, pues a ella y a otros colonos, nada de agua les ha llegado.

Culpan a delincuencia del desabasto de agua



Muchos de los problemas que existen en Agua de Hermosillo (Aguah) en cuestión de abastecer el agua en 35 colonias del Norte de la ciudad, se deben a los actos vandálicos que se han registrado en los pozos de agua y a los "bajones" de luz de la CFE, declaró la titular del organismo operador.



María Victoria Olavarrieta Carmona explicó que en lo que va del mes de junio, nueve de los 70 pozos que están siendo utilizados, han sido "blanco" de la delincuencia y eso en gran medida ha afectado para ofrecer el servicio en las colonias de la ciudad.



"No es pretexto, pero nos han vandalizado nueve pozos que tenemos denuncias, en el mes de junio y, de manera indirecta, los ajustes que hace Comisión (CFE) con las demandas, porque la energía es igual, pero ellos en este tiempo toman medidas de ir recargando líneas hacia donde hay mayor demanda.

"En ese movimiento que hacen ajustes", explicó, "tienen bajos voltajes y el día de ayer (viernes) salieron de operación varios pozos y nos afectó en 370 litros por segundo, lo que significa que la capacidad de un rotoplas se pierda cada dos segundos y medio".



Olivarrieta Carmona mencionó que ayer se trabajó en el tanque denominado 5 de Febrero y que abastece a la colonia 5 de Mayo, ya que aunque dicha zona no se encuentre entre las 35 afectadas que estaban en la lista, el problema principal son las altas temperaturas.